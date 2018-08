Gli 007 americani | Una spia russa ha lavorato per più di 10 anni all' ambasciata Usa

Scuderia Cameron Glickenhaus 007 : obiettivo Le Mans 2020 [FOTO] : L’hypercar ibrida sarà realizzata in una serie limitata di 25 esemplari stradali che saranno venduti per finanziare la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans del 2020 La Scuderia Cameron Glickenhaus ha diffuso i primi rendering ufficiali della 007, hypercar estrema che verrà realizzata in due esemplari da competizione e in 25 unità omologate per l’uso in strada ed in vendita ad un milione di euro l’uno. Il ricavato della vendita di queste ...

Scuderia Cameron Glickenhaus - La hypercar 007 per Le Mans 2020 : La Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) ha diffuso le prime ricostruzioni grafiche e le informazioni relative alla 007. Si tratta di un progetto che ha come obiettivo la 24 Ore di Le Mans del 2020, quando i nuovi regolamenti in via di definizione porranno le hypercar stradali al centro della scena al posto delle attuali LMP1. Due da competizione e 25 stradali. Glickenhaus ha previsto la realizzazione di due esemplari della vettura da ...

I sospetti deGli 007 di Atene : dietro i roghi ci sono i turchi : Atene Ufficialmente l'ambasciatore americano ad Atene, Geoffrey Pyatt, ha partecipato al briefing di ieri sera presso il ministero della Difesa solo per parlare di droni e di assistenza logistica ai soccorsi ellenici impegnati nel post roghi. Ma fonti militari fanno trapelare dell'altro.Il primo ad avanzare sospetti su chi ha causato i 47 focolai che hanno fatto quasi 100 vittime, era stato il premier in persona: Alexis Tsipras, appena rientrato ...

Sergio Marchionne - lo spot scritto e voluto dall’ex ad nel 2007 per il rilancio della Fiat : “Ora diventiamo i miGliori” : Nel 2007 la Fiat lanciò il nuovo modello della 500. E lo fece, in tv, con uno spot che conteneva le immagini di Falcone e Borsellino, delle manifestazioni degli operai a Mirafiori, di Margherita Hack, Pertini, Gaber e tanto altro ancora. Il 4 luglio di quell’anno, intervistato da La Stampa, Sergio Marchionne confessò di aver concepito e scritto la sceneggiatura della pubblicità: “Ora la Fiat non creperà più. Torniamo a vedere la luce ...

Papà Pierluigi si laurea al posto del fiGlio Flavio - ucciso a 11 anni nel 2007 : Pierluigi Rossi ha perso il figlio Flavio il 2 luglio 2007. Il piccolo all'epoca aveva solo 11 anni e rimase ucciso da un colpo di fucile partito inavvertitamente mentre giocava con un amichetto a Villafranca d'Asti. Oggi Flavio avrebbe 23...

Aston Martin DB5 - eccone una di Lego per Gli appassionati di 007 – FOTO : Ricordate la Aston Martin DB5 che debuttò in “Missione Goldfinger” del 1964, accanto al più popolare degli agenti segreti? Ebbene ora potete costruirvela a casa coi mattoncini Lego, mettendo insieme i 1.290 pezzi predisposti dall’azienda danese per omaggiare uno dei modelli di auto più affascinanti mai comparsi in una pellicola di 007. La DB5 fa parte della serie Creator Expert, ed è in scala 1:8 (10 cm di altezza, 34 cm ...

Usa - Trump fa retromarcia : “Credo aGli 007 - Russia ha interferito” : Usa, Trump fa retromarcia: “Credo agli 007, Russia ha interferito” Usa, Trump fa retromarcia: “Credo agli 007, Russia ha interferito” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump fa retromarcia: “Credo agli 007, Russia ha interferito” proviene da NewsGo.

Trump ci ripensa e cambia versione : 'La Russia ha interferito - credo aGli 007 americani' : Eppure la giornata Trump l'aveva cominciata con quel piglio e quell'insofferenza cui ha abituato l'America e il mondo, e che continua a fare breccia fra il suo seguito. Via Twitter aveva a suo modo ...

Matteo Salvini - mini-vertice col capo deGli 007 all'ambasciata americana : Un faccia a faccia durato alcuni minuti con Alberto Manenti , capo dei servizi di sicurezza esterni. La 'passerella' di Matteo Salvini , e, tra gli altri, anche di diversi ministri del governo Conte, ...

Usa - la Sanders sarà protetta daGli 007 : 2.10 La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders avrà la protezione del secret service che si occupa anche della sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn secondo cui la Sanders è la prima portavoce a ricevere la protezione a tempo pieno. Nei giorni scorsi infatti la Sanders era stata cacciata da un ristorante in Virginia insieme a tutta la sua famiglia perché lavora per Donald Trump. A raccontare l'inciodente che ha ...

Totti affitta appartamenti aGli immigrati per 1 milione di euro? Bufala ma cosa accadde nel 2007 : Davvero Totti affitta aappartamenti agli immigrati per ricavarne un milione di euro all'anno? Il noto calciatore, stimabilissimo capitano della Roma per anni, è il protagonista della nuova catena Facebook in circolazione in queste ore. Secondo la notizia, il noto sportivo sarebbe a favore dell'immigrazione solo e soltanto per incentivare i suoi affari legati al proprio patrimonio immobiliare. Un'affermazione che non trova alcun fondamento di ...

Gli ex 007 dei servizi israeliani hanno indagato su Rovazzi e Fedez. Ecco tutta la storia : ... che servono a pagare il costo della struttura, gli stipendi della dirigenza e dei 448 agenti mandatari Siae, ossia il personale che sul territorio raccoglie i diritti da teatri, negozi, spettacoli e ...

Siae - “Gli ex 007 del Mossad indagarono su Fedez e Rovazzi” : l’inchiesta de L’Espresso : “Il Mossad ha indagato su Fedez e Rovazzi”. Non è Steven Spielberg a dirigere un plot che sembra un film. È stato invece il settimanale L’Espresso a pubblicare sull’ultimo numero in edicola dal 24 giugno un’inchiesta firmata da Emiliano Fittipaldi. Secondo la ricostruzione de L’Espresso la Siae avrebbe assoldato la Ifi Advisory, una società di privata di investigazioni, per 400mila euro chiedendole di scovare ogni tipo di ...

Fedez-Rovazzi e la presunta indagine deGli ex 007 di Israele : Fedez e Fabio Rovazzi messi sotto indagine dagli 007 israeliani per conto della Siae? Quella che sembra l'improbabile trama di un Bond all'italiana, assume i contorni della verità. Almeno secondo L'...