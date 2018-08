Giro di Polonia 2018 : tappe impegnative e tanti big al via. Fabio Aru pronto a tornare al successo : Domani scatterà a Cracovia la 75ma edizione del Giro di Polonia, che si concluderà dopo sette tappe a Bukowina Tatrzanska. Questa breve corsa a tappe è diventata negli ultimi anni un punto fondamentale nel cammino di preparazione verso la Vuelta e gli ultimi impegni stagionali. Anche questa volta ci saranno tanti big al via, tra cui il nostro Fabio Aru. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti del Giro di Polonia 2018. Percorso Le ...

Video/ Giappone Polonia (0-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - Girone H) : Video Giappone Polonia (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Sconfitta per la nazionale del Sol Levante, che però si qualifica per gli ottavi di finale(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 03:01:00 GMT)

Probabili formazioni / Giappone Polonia : quote e le ultime novità live (Mondiali 2018 - Girone H) : Probabili formazioni Giappone Polonia: quote e le ultime novità live sui giocatori oggi in campo per il girone H dei Mondiali 2018. Occhio al jolly Honda.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 05:00:00 GMT)

VIDEO / Polonia Colombia (0-3) : highlights e gol. La gioia di Pekerman (Mondiali - Girone H) : VIDEO Polonia Colombia (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. I Cafeteros schiantano la nazionale dell'Est Europa, che saluta il torneo con largo anticipo(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:09:00 GMT)

RISULTATI MONDIALI 2018 / Classifica Gironi G-H : Colombia ancora viva - Polonia eliminata! : RISULTATI MONDIALI 2018: Classifica gironi G-H, Belgio e Inghilterra volano agli ottavi. La Colombia schianta la Polonia, che viene eliminata al primo turno avendo perso due volte(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 21:43:00 GMT)

Pagelle/ Polonia Colombia : i voti della partita (Mondiali 2018 - Girone H - primo tempo) : Pagelle Polonia Colombia: i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo a Kazan, per il secondo turno del girone H ai Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 21:05:00 GMT)

RISULTATI MONDIALI 2018/ Classifica dei Gironi G-H - diretta gol live score : Polonia Colombia - è dentro o fuori : RISULTATI MONDIALI 2018: Classifica dei gironi G-H, diretta gol live score delle partite. L'Inghilterra schianta Panama e si prende gli ottavi di finale, parità tra Giappone e Senegal. RISULTATI MONDIALI 2018Girone G RISULTATO FINALE Inghilterra-Panama 6-1 - 8' Stones (I), 22' rig. Kane (I), 36' Lingard (I), 40' Stones (I), 45'+1' rig. Kane (I), 62' Kane (I), 78' Baloy (P) Classifica: INGHILTERRA 6, BELGIO 6, Tunisia 0, Panama ...

Pronostici Mondiali 2018/ Scommesse e quote Gironi : quali bomber in Polonia Colombia? (gruppi G-H) : Pronostici Mondiali 2018, Scommesse e quote per le partite di oggi domenica 24 giugno nei gironi G-H. La nostra analisi e le favorite per i tre match odierni(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:48:00 GMT)

PRONOSTICI MONDIALI 2018 / Quote e scommesse Gironi G-H : focus su Polonia-Colombia : PRONOSTICI MONDIALI 2018, scommesse e Quote per le partite di oggi domenica 24 giugno nei gironi G-H. La nostra analisi e le favorite per i tre match odierni(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:43:00 GMT)

Risultati Mondiali 2018/ Classifica dei Gironi H-A : disastro Polonia - vince il Senegal! Diretta gol live score : Risultati Mondiali 2018: Classifica dei gironi H-A, Diretta gol live score delle partite. In programma altre tre sfide, il Giappone batte la Colombia mente il Senegal supera la Polonia(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:46:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 : gruppo H. Il Girone più equilibrato con Polonia - Senegal - Colombia e Giappone : Il conto alla rovescia sta per terminare. Il 14 giugno il Mondiale di calcio 2018 prenderà il via in Russia e sarà la Nazionale di casa a dare inizio alle danze, contro l’Arabia Saudita. Il teatro della prima sfida, valida per il gruppo A, sarà il Luzhniki Stadium di Mosca. Un impianto che ospiterà anche la finale del torneo, domenica 15 luglio. Una rassegna che avrà nel girone H, forse, quello più equilibrato. Un raggruppamento annoverante: ...