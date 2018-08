Ginnastica | Europei 2018 | la formazione dell’Italia per la Finale a squadre Scelti i

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualifiche juniores in DIRETTA. L’Italia vuole vincere con la squadra! Battaglia campale contro la Russia : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS (VENERDI’ 3 AGOSTO) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi venerdì 3 agosto spazio alle qualificazioni delle juniores ma oggi si assegnano subito le medaglie visto che l’eliminatoria definirà anche il podio della gara a squadre e quello del concorso generale individuale. L’Italia vuole subito essere ...

Ginnastica - Europei 2018 : CLAMOROSO - l’Italia disputerà la Finale a squadre! Il Belgio si ritira - azzurre ripescate : L’Italia disputerà la Finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica! Ieri sera le azzurre avevamo mancato la qualificazione per l’atto conclusivo, chiudendo le qualificazioni al nono posto ad appena quattro decimi dall’Ucraina. Stamattina però è arrivato un CLAMOROSO regalo: il Belgio, terzo in qualifica alle spalle di Francia e Russia, ha deciso di chiamarsi fuori dall’atto conclusivo del team event. Ad ...

Ginnastica - Europei 2018 : Russia al comando tra le juniores - l’Italia vuole sferrare l’attacco per l’oro! Klimenko davanti a tutte : La Russia chiude al comando la prima suddivisione juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, le qualifiche oggi assegnano anche le medaglie nella gara a squadre e nell’all-around. Totale di 160.363 per le rosso-blu che surclassano la Francia, ferma a 154.729. La compagine dell’Est ha però commesso diversi errori (due cadute alla trave e altrettante alle parallele) che le hanno un po’ frenate e dunque l’Italia è ...

Ginnastica - Europei 2018 : la Francia vola - Italia fuori - Melnikova splende - Adlerteg-Derwael show. Tra conferme e sorprese - analisi qualifiche : Le qualifiche degli Europei 2018 di Ginnastica artistica hanno regalato qualche conferma e alcune sorprese in una giornata emozionante all’SSE Hydro di Glasgow ma con un livello tecnico mediamente non eccellente, salvo alcuni lampi. Le troppe assenze hanno messo in difficoltà le varie formazioni e anche lo spettacolo ne ha risentito sotto il profilo agonistico. Analizziamo la situazione più da vicino. SQUADRE – La Francia ha fatto ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia - che sfilza di infortuni! Cinque crac in un mese : sfortuna o preparazione sbagliata? : Lara Mori, problemi mucolari. Sara Ricciardi, frattura dell’alluce. Martina Maggio, infortunio alla rotula. Sofia Busato, infortunio al ginocchio (ancora da valutare nel dettaglio). Tutti anticipati dal crac di Desiree Carofiglio di un mesetto fa. Questa è l’Italia degli infortuni, prima e purtroppo anche durante gli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Una vera e propria ecatombe che, congiunta ai problemi di qualche veterana, ha ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualifiche juniores in DIRETTA. L’Italia vuole vincere con la squadra! Battaglia campale contro Russia e Francia - Fate per la magia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi venerdì 3 agosto spazio alle qualificazioni delle juniores ma oggi si assegnano subito le medaglie visto che l’eliminatoria definirà anche il podio della gara a squadre e quello del concorso generale individuale. L’Italia vuole subito essere protagonista e cercherà di fare saltare il banco con le fenomenali Fate che cercano la magia: la nostra ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le qualifiche juniores (venerdì 3 agosto). Calendario - programma - orari - tv e italiane in gara : oggi venerdì 3 agosto proseguono gli Europei 2018 di Ginnastica artistica: spazio alle juniores che saranno impegnate nel turno di qualificazione valido però anche per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre e nel concorso generale individuale. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e punta e una doppia medaglia d’oro ma si preannuncia una vera battaglia contro la Russia e la Francia: Giorgia Villa, le gemelle ...

VIDEO Ginnastica - Europei 2018 : gli esercizi più belli delle qualifiche. Il Cheng di Devai - le parallele di Adlerteg - il libero di Melnikova : Oggi si sono disputate le qualificazioni degli Europei 2018 di Ginnastica artistica all’SSE Hydro di Glasgow. Non sono mancate le emozioni ma a livello tecnico non è stata una giornata che resterà nella storia della Polvere di Magnesio anche se qualche lampo si è visto. Pensiamo al vertiginoso Cheng dell’ungherese Boglarka Devai al volteggio (14.800), alle bellissime parallele della svedese Jonna Adlerteg (14.600) e della belga Nina ...

Ginnastica - Europei 2018 – Martina Basile : “Che bella la finale - tifate per me”. Enrico Casella : “Non ci voleva l’infortunio di Busato - la squadra ha lottato” : Serata davvero difficile per l’Italia agli Europei 2018 di Ginnastica artistica con la mancata qualificazione alla finale a squadre e l’infortunio di Sofia Busato. L’unica soddisfazione è la finale al corpo libero strappata da Martina Basile. Queste le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato alla FederGinnastica. Enrico Casella: “l’infortunio di Sofia al volteggio non ci voleva. Purtroppo è lo stesso ginocchio che si ...

Ginnastica - Europei 2018 : Sofia Busato - sfortuna perenne. Infortunio in gara - lo stesso ginocchio dell’anno scorso. Non mollare! : L’Infortunio di Sofia Busato è purtroppo serio come si è subito capito in pedana all’SSE Hydro. Il brutto atterraggio dal doppio avvitamento al volteggio ha purtroppo colpito lo stesso ginocchio che si era infortunata lo scorso anno a Cluj-Napoca proprio alla vigilia della rassegna continentale. Gli Europei non sembrano sposarsi al meglio con la 17enne che si è dunque infortunata per due volte consecutive (e sempre in maniera grave) ...

Ginnastica - Europei 2018 : Martina Basile - il sorriso più bello di un’Italia ferita. Che Finale al corpo libero - raggio azzurro a 15 anni : Nella serata della mancata qualificazione alla Finale a squadre dopo 22 anni e dell’infortunio di Sofia Busato, l’Italia cerca di trovare il motivo per sorridere agli Europei 2018 di Ginnastica artistica e la nota lieta porta il nome di Martina Basile che è riuscita a qualificarsi all’atto conclusivo al corpo libero grazie a un esercizio bellissimo condito da un Tabac perfettamente stoppato, da un’acrobatica di spessore e ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia - il cuore non manca e la sfortuna ci vede. Azzurre senza Finale con l’onore ma… : L’Italia è fuori dalla Finale a squadre degli Europei di Ginnastica dopo 22 anni dall’ultima assenza (nel frattempo abbiamo anche trionfato a Volos nel 2006, l’ultima medaglia è il bronzo del 2012) ma onestamente c’è poco da rimproverare a questa Nazionale che ha sputato l’anima sulle pedana di Glasgow. L’atteggiamento era quello giusto, il coraggio non è mai mancato, il gruppo si è fatto forza nei momenti più ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia fuori dalla finale a squadre dopo 22 anni! Busato si infortuna - Basile in finale al libero : TRAVE Al comando la belga Nina Derwael , 13.500, , stesso punteggio della tedesca Pauline Schaefer Campionessa del Mondo in carica. Si salva la Campionessa Olimpica Sanne Wevers , 13.366, , l'errore ...

Ginnastica - Europei 2018 : tutte le qualificate alle Finali (squadra e specialità). Italia con Martina Basile al libero - Francia in testa : Oggi all’SSE Hydro di Glasgow si sono disputate le qualificazioni degli Europei 2018 di Ginnastica artistica che hanno definito le partecipanti alle varie Finali in programma nel weekend (squadre e specialità). Nel team event la Francia guida davanti a Russia e Belgio con Gran Bretagna e Olanda in piena lotta per il podio. Al volteggio staffilata dell’ungherese Devai che precede la francese Devillard, campionessa in carica. alle ...