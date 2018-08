Ginnastica | CE juniores | Svizzera 14a

Ginnastica - Europei 2018 : tutte le qualificate alle Finali di Specialità juniores. Bottino pieno per l’Italia - Giorgia Villa ovunque : Oggi si sono disputate le qualificazioni juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica che hanno assegnato anche il titolo a squadre e quello all-around (finiti al collo dell’Italia e Giorgia Villa). Di seguito tutte le qualificate alle Finali di Specialità che si disputeranno domenica mattina: l’Italia ha fatto il pieno con addirittura 7 posti conquistati sugli 8 a ...

Ginnastica - Europei 2018 : UFFICIALE - l’Italia vince l’oro a squadre juniores! Giorgia Villa conquista l’all-around - vagonata di Finali : Ora è davvero UFFICIALE: l’Italia si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso a squadre juniores. Dopo il roboante 161.063 realizzato nel pomeriggio, con cui avevamo superato Russia (160.363) e Gran Bretagna (158.931), le azzurrine avevano già ipotecato la medaglia d’oro e dovevano soltanto aspettare il termine delle due successive suddivisioni (prive delle grandi stelle) per poter festeggiare ufficialmente. Non è cambiato ...

VIDEO Ginnastica - Italia Campionessa d’Europa! Gli esercizi delle juniores : la vittoria di Villa e compagne : L’Italia si è laureata Campionessa d’Europa juniores trionfando nella gara a squadre riservata alle under 16. Tripudio azzurro a Glasgow dove Giorgia Villa, Asia d’Amato, Alice d’Amato, Elisa Iorio e Alessia Federici hanno surclassato Russia e Gran Bretagna. Di seguito i VIDEO delle ragazze di Enrico Casella. GIORGIA Villa: ASIA D’AMATO: ALICE D’AMATO: ELISA ...

Ginnastica - Europei 2018 : Russia al comando tra le juniores - l’Italia vuole sferrare l’attacco per l’oro! Klimenko davanti a tutte : La Russia chiude al comando la prima suddivisione juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, le qualifiche oggi assegnano anche le medaglie nella gara a squadre e nell’all-around. Totale di 160.363 per le rosso-blu che surclassano la Francia, ferma a 154.729. La compagine dell’Est ha però commesso diversi errori (due cadute alla trave e altrettante alle parallele) che le hanno un po’ frenate e dunque l’Italia è ...

