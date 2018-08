Ginnastica - CAMPIONESSE D’EUROPA! Italia - un sogno dorato! Demolita la Russia - impresa azzurra. Giorgia Villa in trionfo nel generale : La consacrazione definitiva, l’apoteosi più attesa, una pagina di storia che si scrive, un trionfo epocale che rimarrà negli annali della Polvere di Magnesio, un pomeriggio che segnerà un nuovo spartiacque per la Ginnastica artistica entro i nostri confini. L’Italia ha vinto l’oro a squadre tra le juniores agli Europei 2018: apoteosi pura all’SSE Hydro di Glasgow, lacrime di gioia in terra scozzese, una prestazione che ...

Ginnastica - Europei 2018 : parata di stelle. Melnikova - Derwael - Wevers e Downie : tutte le Campionesse da ammirare : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow dal 2 al 5 agosto, si preannunciano particolarmente avvincenti e appassionanti vista la presenza di grandi stelle anche se spiccano delle assenze importanti come quelle di Aliya Mustafina (data per rientrante dopo la gravidanza e invece rimasta a casa), Viktoria Komova (la cui partecipazione era certa fino a settimana scorsa, poi out per una bronchite e un problema a un dito), ...