Alle 21 giochiamo in diretta a Ghostly Matter : è tempo di Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di giocare insieme a Ghostly Matter, interessante progetto tutto italiano che vede Milestone nelle vesti del publisher.Ghostly Matter è un'opera realizzata con passione e amore, ma, cosa ancora più particolare, ...

Ghostly Matter : Recensione - Trailer e Gameplay : Con il passare degli anni la tecnologia in ambito videoludico si è evoluta notevolmente, siamo passati dagli 8 e 16 bit ad un comparto grafico realistico, grazie a potenti motori grafici come l‘Unreal Engine 4, eppure ci sono sviluppatori convinti che che gli 8 o 16 bit possano ancora fare la differenza, con giochi in cui il comparto grafico non è tutto ma il potenziale risiede nell’insieme, come dargli torto? Ghostly ...

Fantasmi e metroidvania : l'italianissimo Ghostly Matter è ufficialmente disponibile : Dalla giornata di oggi tutti gli appassionati di metroidvania avranno qualcosa di nuovo per le mani: sviluppato da Small Bros e pubblicato da Milestone, Ghostly Matter prende in prestito elementi delle avventure grafiche di fine anni '80 ed è caratterizzato da una grafica in pixel-art e da una trama ricca di misteri soprannaturali e citazioni alla cultura pop anni '80 e all'horror italiano anni '60.Scopriamo il titolo all'interno del comunicato ...