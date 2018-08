Genoa | ufficiale Rolon in prestito dal Malaga

Calciomercato Genoa - ufficiale : formalizzato l'ingaggio di Gunter : GENOVA - Il Genoa ha depositato il contratto di Koray Gunter , ufficializzando dunque l'ingaggio del 24enne difensore tedesco di origini turche, cresciuto nel Borussia Dortmund . L'operazione era ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : a titolo definitivo Romulo : GENOVA - Il Genoa ha comunicato "di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore brasiliano Romulo Souza Orestes Caldeira, Pelotas, 22/05/1987,". Il giocatore,...

Calciomercato Genoa - ufficiale : ecco Marchetti dalla Lazio : GENOVA - Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa . Lo comunica la società rossoblu, dopo che l'estremo difensore a giugno aveva effettuato le visite mediche. Il classe '83 proviene dalla ...

Juventus - ufficiale l’acquisto di Perin dal Genoa : il portiere classe 1992 arriva a Torino dal Genoa: tutte le cifre dell'affare. L'articolo Juventus, ufficiale l’acquisto di Perin dal Genoa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Genoa - Mandragora vicino al ritorno. Ufficiale Piatek : Il Genoa è stato il primo club a credere in lui, quando " appena 14enne " decise di puntare sulle sue qualità. In rossoblù arrivo poi l'esordio in Serie A contro la Juventus, club che più in avanti ne ...

Calciomercato Genoa - visite mediche ok per Marchetti : manca solo l'annuncio ufficiale : Esperienza in Italia conclusa senza brillare, poche presenze con la maglia dell'Inter e il conseguente ritorno al Benfica . Le porte della Serie A potrebbero però riaprirsi per Lisandro Lopez , dal ...

Genoa - ufficiale l’arrivo di Criscito : “è il primo grande colpo del mercato estivo” : Domenico Criscito è un nuovo giocatore del Genoa, ad ufficializzarlo è un tweet del club rossoblu sul proprio profilo Domenico Criscito torna al Genoa. Il club rossoblu ha ufficializzato su twitter l’acquisto del difensore, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Il 31enne Criscito aveva lasciato il Genoa dopo tre stagioni nel 2011 per trasferirsi al club russo. “Certi amori non finiscono mai. Soprattutto se sono ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : Criscito è il primo colpo : GENOVA - Mimmo Criscito è il primo grande colpo del Genoa . L'affare era nell'aria da diverso tempo, ma adesso è stato ufficializzato dal club di Preziosi. Si tratta di un ritorno per il difensore ...