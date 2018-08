Genoa - arriva Lisandro Lopez : ANSA, - GENOVA, 3 AGO - Al termine di una lunga trattativa con il Benfica e i procuratori, è arrivato a Genova il nuovo acquisto Lisandro Lopez, che ha sostenuto oggi le visite mediche all'Istituto il ...

Calciomercato Genoa - non solo Favilli : arriva anche il difensore : Calciomercato Genoa – Genoa attivissimo nelle ultime ore di Calciomercato, la squadra di Ballardini prende sempre più forma. Nelle ultime ore è stata chiusa la trattativa con l’attaccante della Juventus Favilli, un calciatore di sicuro talento. Preziosi scatenato, chiusa la trattativa anche per il difensore, si tratta dell’ex Inter Lisandro Lopez, tutti i dettagli sono stati limati, nella giornata di domani la definitiva ...

Genoa - Grifone arrivato a Bardonecchia : Spettacoli e concerti hanno attirato turisti in queste settimane e animato la vita nella località, tra le sedi dei Giochi Olimpici invernali 2006, anche per strutture sportive di nicchia ai suoi 1300 ...

Calciomercato Genoa - dal Malaga arriva Rolon : Nuovo acquisto per il centrocampo del Genoa. La società rossoblù ha chiuso per l’arrivo in prestito, con diritto di riscatto, del centrocampista argentino Esteban Rolon, la scorsa stagione al Malaga. Rolon, 23 anni compiuti e cresciuto calcisticamente nell’Argentinos Juniors, già la scorsa estate era stato ad un passo dal vestire la maglia del Grifone ma il giocatore aveva scelto alla fine il Malaga. La sua avventura in Spagna ...

Calciomercato Lecce : dal Genoa arriva Riccardo Fiamozzi : Ancora un arrivo per la rinnovata difesa del Lecce. Dall’ufficio stampa della societa’ giallorossa arriva l’ufficializzazione dell’acquisto di Riccardo Fiamozzi (classe 1993). Il calciatore, prelevato dal Genoa, arriva nel Salento a titolo definitivo e ha sottoscritto un contratto triennale.L'articolo Calciomercato Lecce: dal Genoa arriva Riccardo Fiamozzi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Genoa - non arriva Bertolacci : le mosse di Preziosi per centrocampo e difesa : Genoa due affari sembrano in dirittura d’arrivo per il Grifone, uno a centrocampo ed uno in difesa: la situazione Il Genoa si appresta a completare due operazioni importanti. A centrocampo sembra complicarsi l’arrivo di Bertolacci dal Milan. Il club rossonero vorrebbe far cassa dalla cessione del calciatore ed il Genoa sembra non voler soddisfare le richieste economiche dei milanisti. Dunque in arrivo c’è Montolivo, ...

Calciomercato Genoa - è fatta : arriva l’attaccante per Ballardini : 1/11 ALFREDO FALCONE ...

Milan - Bertolacci al Genoa? Forse no - arrivano importanti novità : Milan, Bertolacci continua ad impressionare Gattuso in allenamento ed il suo trasferimento al Genoa potrebbe dunque saltare definitivamente Il Milan è proprietario del cartellino di Andrea Bertolacci. Il centrocampista, che nella passata stagione ha giocato al Genoa nella passata stagione, è rientrato dal prestito unendosi al ritiro pre-campionato del club rossonero. Ebbene, in un primo momento Bertolacci sembrava essere tra i calciatori ...

Calciomercato Genoa - arriva l’attaccante per Ballardini : 1/11 LaPresse ...

Ritiro Estivo Genoa Calcio 2018-2019 : la squadra arriva in albergo [FOTO] : 1/6 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Calciomercato Torino - mossa a sorpresa : il rinforzo arriva dal Genoa [NOME - CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Il Calciomercato del Torino finalmente entra nel vivo, nelle ultime ore importante mossa e che può essere considerata a sorpresa, arriva un nuovo difensore per il tecnico Walter Mazzarri. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club granata chiede per Armando Izzo del Genoa, accordo raggiunto con il club rossoblu per un cifra di circa 10 milioni di euro, un investimento molto importante da ...

Napoli - è arrivato Ciciretti. E il Genoa è già su di lui : Amato Ciciretti è da oggi a tutti gli effetti un calciatore del Napoli, prelevato a costo zero dal Benevento con il quale non ha rinnovato il contratto dopo aver contribuito alla scalata verso la A. ...

Calciomercato Genoa - arriva l’attaccante : operazione da 10 milioni di euro : Calciomercato Genoa – Tra presente e futuro, il Genoa si muove per la prossima stagione ma non solo, nel mirino sono finiti calciatori dal grande potenziale, giovani ma in grado di essere protagonisti anche per l’immediato. E’ il caso di Andrea Pinamonti, attaccante dell’inter ormai ad un passo dai rossoblu, operazione da circa 10 milioni di euro, i nerazzurri hanno deciso di garantirsi il diritto di recompra ad una cifra ...

Calciomercato Genoa - arrivano conferme : Mandragora ad un passo : Calciomercato Genoa – Su CalcioWeb il 22 maggio vi avevamo anticipato dell’interesse del Genoa per il centrocampista della Juventus Mandragora, oggi arrivano nuove importanti conferme. Nelle ultime ore contatto in Lega tra le parti, il Presidente Preziosi ha chiesto il calciatore in prestito, Mandragora è alla ricerca del riscatto dopo le delusione per la retrocessione con la maglia del Crotone, negli ultimi giorni ha anche indossato ...