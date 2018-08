Gaza | Israele blocca il combustibile | allarme di Save The Children

Gaza : tensione al confine con Israele - ripresi gli incendi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gaza : marina Israele blocca imbarcazione pacifisti :

Gaza - raid : Israele smentisce vittime : 9.33 "Mancano di credibilità" le notizie giunte da Gaza sulla morte di due palestinesi la scorsa notte a Jabalya. Lo afferma il portavoce militare israeliano in un twitt nel quale chiede ad Hamas di "rivelarne la vera ragione". visto che "da Gaza sono arrivate solo menzogne o mezze verità". Ieri il ministero della Sanità locale aveva identificato le vittime del presunto raid aereo israeliano a Gaza ,divulgando anche le generalità: Ayman ...

Gaza - Hamas annuncia il cessate il fuoco con Israele : l'accordo raggiunto dopo l'intervento dell'Onu : Hamas e Israele hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco a Gaza , dopo le violenze di venerdì che hanno provocato la morte di 4 palestinesi ed un militare israeliano e il ferimento di 120 persone. L'annuncio è arrivato da un portavoce di Hamas , Fawzi Barhoum, che ha reso noto su Twitter che l'accordo con "gli occupanti", gli israeliani, è stato raggiunto con l'aiuto dell'Egitto e dell'Onu . Una conferma della tenuta ...

Medio Oriente - venerdì di sangue : Israele bombarda Gaza : 5 morti - decine di feriti : Un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato che aerei e carri armati israeliani hanno bombardato "obiettivi militari in tutta la Striscia di Gaza" in risposta a "spari" contro le truppe israeliane vicino al confine...