Gaia | uccisa da una cubomedusa nelle Filippine

vanityfair

: RT @giornalettismo: La mamma di #Gaia, la bimba uccisa da una medusa nelle #Filippine: «Un'agonia di 40 minuti, l’ho vista diventare viola»… - antea5686 : RT @giornalettismo: La mamma di #Gaia, la bimba uccisa da una medusa nelle #Filippine: «Un'agonia di 40 minuti, l’ho vista diventare viola»… - zazoomnews : Gaia uccisa dalla medusa a 7 anni. La madre: “Nessuno ci ha detto che il mare era infestato” - #uccisa #dalla… - zazoomblog : Gaia uccisa dalla medusa a 7 anni. La madre: “Nessuno ci ha detto che il mare era infestato” - #uccisa #dalla… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) È morta in meno di mezz’ora, durante il trasporto in ospedale. Una bambina di 7 anni,Trimarchi, è stata sfiorata da unadurante una vacanza, mentre faceva un bagno in mare. La piccola nuotatrice (aveva vinto diverse medaglie in Italia) si trovava nei pressi dell’isola Sabitang Laya. La mamma ha sentito il suo urlo di dolore e ha visto la gamba della figlia diventare rapidamente viola., con la famiglia, stava facendo un tour in barca: per raggiungere l’ospedale sono stati necessari 30 minuti di navigazione e 10 dalla spiaggia alla struttura. Intanto, sulla gamba è stata applicata della benzina, come ha riferito l’edizione filippina della Cnn. All’arrivo al pronto soccorso, dove il personale era già stato avvertito e aveva preparato i farmaci, la bambina è stata dichiarata morta per una grave reazione allergica. È stato fatale il contatto con la ...