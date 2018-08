Gaia uccisa a 7 anni da una medusa - la rabbia della mamma : «Un bimbo è morto una settimana fa e non ci hanno avvisato» : Un grido di dolore, straziante, unito a uno sfogo di rabbia per il precedente. Un bimbo di 6 anni sarebbe morto una settimana fa nello stesso modo. «Mia figlia è morta tra le mie...

Gaia - uccisa da una cubomedusa nelle Filippine : È morta in meno di mezz’ora, durante il trasporto in ospedale. Una bambina di 7 anni, Gaia Trimarchi, è stata sfiorata da una cubomedusa durante una vacanza nelle Filippine, mentre faceva un bagno in mare. La piccola nuotatrice (aveva vinto diverse medaglie in Italia) si trovava nei pressi dell’isola Sabitang Laya. La mamma ha sentito il suo urlo di dolore e ha visto la gamba della figlia diventare rapidamente viola. Gaia, con la famiglia, ...

