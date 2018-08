Francesco Monte | “Sono dimagrito troppo | motivo” | la foto fa discutere

Paola Di Benedetto non dimentica Matteo Gentili e Francesco Monte : il gesto : Paola Di Benedetto è fidanzata con Federico Rossi di Benji e Fede ma non dimentica gli ex Matteo Gentili e Francesco Monte Oggi Paola Di Benedetto è felice accanto a Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede, ma non dimentica il suo passato. Quello amoroso, quello accanto a Matteo Gentili e Francesco Monte, […] L'articolo Paola Di Benedetto non dimentica Matteo Gentili e Francesco Monte: il gesto proviene da Gossip e Tv.

Jeremias Rodriguez/ Foto - la dedica a Ignazio Moser e il riferimento a Francesco Monte : Jeremias Rodriguez è in vacanza ad Ibiza con le sorelle e i rispettivi fidanzati. Dopo Francesco Monte ha legato molto con Ignazio Moser e, a lui, dedica un post su Instagram(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:32:00 GMT)

Jeremias Rodriguez : la dedica a Ignazio Moser e il fantasma di Francesco Monte : Jeremias Rodriguez: il messaggio d’affetto a Ignazio Moser che sembra dire tanto sul suo rapporto con Francesco Monte La fine della storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte aveva messo Jeremias Rodriguez molto in difficoltà al GF Vip. Il fratello di Belen, infatti, con l’ex cognato aveva instaurato un rapporto fraterno, tanto da non […] L'articolo Jeremias Rodriguez: la dedica a Ignazio Moser e il fantasma ...

Grande Fratello Vip 2018 : nel cast con Francesco Monte anche Giulia Salemi : Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 2018? Enrico Silvestrin, Francesco Monte e Giulia Salemi Ci sarà anche Giulia Salemi nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 in autunno. Ad annunciare la presenza dell’ex concorrente di Pechino Express è stato Il Fatto Quotidiano. In realtà, non è […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018: nel cast con Francesco Monte anche Giulia Salemi proviene ...

Grande Fratello Vip - spuntano nuovi nomi : Francesco Monte - Enrico Silvestrin e forse Giulia Salemi : In attesa di ricevere l'elenco ufficiale dei prossimi protagonisti del GF Vip, il web si infiamma...

Grande Fratello Vip - nel cast anche Giulia Salemi (“nota” per uno spacco vertiginoso). Annunciati anche Enrico Silvestrin e Francesco Monte : Lavori in corso per la terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality di successo in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Mediaset ed Endemol sono al lavoro per realizzare il cast tra circa due mesi entrerà nella casa più spiata d’Italia. Stando alle indiscrezioni raccolte dal Fatto Quotidiano tra i concorrenti troveremo anche Giulia Salemi, la bella italoiraniana che fece discutere nel ...

GRANDE FRATELLO VIP 3 / Enrico Silvestrin e Francesco Monte nel cast del reality show? : L'esordio del GRANDE FRATELLO Vip 3 e con essa anche la scelta del cast: tra i nomi più probabili rimbalzano quelli di Enrico Silvestrin e dell'ex tronista Francesco Monte.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 10:29:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Enrico Silvestrin nel cast : I concorrenti del Grande Fratello Vip 2018: Dagospia rivela i primi due nomi Non ci sono più dubbi: Francesco Monte è ufficialmente nel cast del Grande Fratello Vip. L’ultima conferma arriva da Dagospia, che chiarisce che l’ex tronista di Uomini e Donne è diventato un nuovo gieffino dopo l’occasione persa all’Isola dei Famosi per via […] L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte e Enrico Silvestrin nel cast ...

Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte ed Enrico Silvestrin nel cast? L’indiscrezione : Il Grande Fratello Vip 3 scalda i motori. Svelati altri due probabili concorrenti:Francesco Monte ed Enrico Silvestrin! L’obiettivo è confezionare un cast convincente, emozionante e credibile! E che soprattutto possa creare dinamiche interessanti all’interno della Casa più Spiata d’Italia. Grande Fratello Vip 3: gli ultimi rumors La terza edizione della versione vip del format più noto tra i reality, il Grande Fratello dovrà stupire e ...

Eva Henger : "Canna-gate? Sto aspettando ancora la denuncia di Francesco Monte" : Come è finito il canna-gate che ha tenuto banco in questa ultima edizione de L'Isola dei Famosi? Eva Henger e Francesco Monte sono finiti per vie legali o hanno deciso di affossare la questione dopo lo spegnimento delle luci dei riflettori?prosegui la letturaEva Henger: "Canna-gate? Sto aspettando ancora la denuncia di Francesco Monte" pubblicato su Gossipblog.it 29 luglio 2018 17:10.

Canna-gate - nuova frecciatina di Eva Henger a Francesco Monte : "Forse ha sbagliato indirizzo" : Eva Henger torna a parlare del Canna-gate Sono passati ormai mesi dal Canna-gate che ha infiammato l&rsquo...

Isola dei Famosi - Eva Henger ironizza sulla denuncia di Francesco Monte : 'Magari ha sbagliato indirizzo' : Il ' canna-gate ' ha tenuto banco per tutta l'ultima edizione dell' Isola dei Famosi ma a distanza di mesi come si è conclusa la questione? È una dei protagonisti, Eva Henger , a tornare sull'...

EVA HENGER E Francesco Monte / "Il canna-gate a L'Isola dei famosi? Sto ancora aspettando la sua denuncia" : Eva HENGER torna a parlare del canna-gate alL'Isola dei famosi e del suo rapporto con FRANCESCO MONTE. Come si è conclusa la querelle? Ad oggi non è arrivata alcuna denuncia...(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 09:51:00 GMT)

Eva Henger vs Francesco Monte : ecco come è finita la denuncia dell'ex naufrago - : Dopo l'Isola dei Famosi vengo più rispettata da tante persone del mondo dello spettacolo e ho riscontrato tantissimi consensi da parte di molti sconosciuti'. Quindi niente tribunale per Evona. ...