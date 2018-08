FR | fuochi d' artificio distruggono fattoria

Ponticelli : cittadini esasperati da fuochi d'artificio e "serenate" tutte le sere e fino a notte fonda : Spettacoli pirotecnici che si protraggono anche per 10-15 minuti costringendo chi a quell'ora dorme, a svegliarsi di soprassalto. Imminenti matrimoni e ricorrenze simili, ma è chiaro che quei fuochi ...

Festa nazionale svizzera - rischio incendi ferma i fuochi d'artificio - : Il primo agosto si celebra la nascita della Confederazione, che viene fatta risalire al 1291. L'evento viene festeggiato con falò, sfilate notturne con lampioncini, concerti e spettacoli pirotecnici che, però, quest'anno verranno limitati a causa dell'emergenza incendi

Primo di agosto : fuochi d'artificio vietati a causa della siccità : KEYSTONE/MANUEL LOPEZ , sda-ats, Quest'anno il Primo di agosto potrebbe avere un gusto amaro per gli amanti di spettacoli pirotecnici: a causa della siccità infatti in molte regioni i fuochi di ...

Questa sera due specialità gastronomiche alla Festa de l'Unità prima dei fuochi d'artificio : La Festa de l'Unita prosegue ancora per questo Week end con tutti i piatti della tradizione con le specialità della cucina di Miranda. Questa sera prima dei fuochi artificiali due classicissimi della ...

Aldi Suisse rinuncia a fuochi d'artificio in Ticino e Vallese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

AR e AG vietano fuochi nei boschi - Coira quelli d'artificio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Edenlandia - 5mila persone per l'inaugurazione : fuochi d'artificio e giostre gratis : ... e ancora spazi dedicati a concerti, il grande teatro di Edenlandia al coperto con i suoi 400 posti a sedere dove vengono proposti musical e spettacoli di vario genere, oltre alle fantastiche Gran ...

Chiara Ferragni e Fedez - arrivano gli inviti per le nozze : giostre e fuochi d'artificio per "The Ferragnez" : Manca poco più di un mese al royal wedding tutto italiano: quello tra Chiara Ferragni e Fedez. E gli inviti per influencer e vari vip sono già arrivati: Chiara ha condiviso sulle sue...

Nino Formicola si sposa : "Niente fuochi d'artificio ed elicotteri - solo una chiesa spoglia" : Nino Formicola ha confermato al settimanale Chi che a settembre prossimo (il 15, come aveva già rivelato a Che tempo che fa) sposerà Alessandra Raya, la donna di dieci anni più giovane al suo fianco da nove:fuochi d’artificio ed elicotteri? Neanche per idea, ci sposeremo in una bellissima chiesa antica, spoglia e in una posizione spettacolare. Basta e avanza, non devo fare un matrimonio per farmi guardare, mi sposo per me.prosegui la ...

Cosenza - festa di 18 anni finisce in tragedia : 15enne ferito dai fuochi d’artificio : Un ragazzo di 15 anni ha perso un occhio e ha riportato gravi lesioni a un braccio. Il grave incidente è accaduto a Malito, piccolo comune nella provincia di Cosenza, dove l’adolescente è rimasto ferito a seguito dell’esplosione di alcuni fuochi d’artificio durante la festa di 18 anni di una ragazza.Continua a leggere

Musica - attrazioni e gastronomia. Infine i fuochi d'artificio : L'Arena spettacoli sarà invece animata dai 'Fuego Latino'. Al porticciolo, invece 'Non solo Bossa soul music'. Mentre in piazza Matteotti discoteca con 'Tanta roba tour'. Ai giardini pubblici lo ...

Palloncini rossi e fuochi d artificio - Laura Pausini conquista Roma : "E dopo tutto questo, cos'altro potrei volere? Vorrei prendermi il Colosseo. Non ho più paura. Sarà l'età, a 44 anni ci si gioca gli ultimi colpi, almeno sul palco". E' una baldanzosa Laura Pausini ...

Inter - fuochi d'artificio con lo Zenit : è 3-3. In gol Icardi e Lautaro : Mauro Icardi e Antonio Candreva. Getty Images Passi in avanti chiedeva e passi in avanti ha ottenuto: Luciano Spalletti può lasciare Pisa con l'animo decisamente più soddisfatto rispetto a Sion. Il ...