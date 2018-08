Forza Italia respinge l' Opa leghista Tajani | Nessuno smottamento Carfagna

huffingtonpost

: ++ CORO DI PROTESTE CONTRO FORZA ITALIA PER AVER IMPEDITO LE PRESIDENZA DI FOA ++ Vai nell'articolo e leggi i comme… - LegaSalvini : ++ CORO DI PROTESTE CONTRO FORZA ITALIA PER AVER IMPEDITO LE PRESIDENZA DI FOA ++ Vai nell'articolo e leggi i comme… - petergomezblog : Forza Italia-Lega, rottura (definitiva?) sulla Rai Berlusconi : “No a Foa, non lo voteremo” Salvini: “Prendo atto… - F_DUva : Per bloccare la nomina di #FoaPresidente, il Pd e Forza Italia sono arrivati addirittura a rispolverare il PATTO DE… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) "Non vedo questo presunto". Antonioprova a smontare la vulgata dell'Opasu, alimentata da un'intervista di Matteo Salvini a QN. Secondo il vice presidente dic'è però un "problema politico" che "non ha nulla a che vedere con la coalizione di centrodestra"., intervistato dal Corriere della Sera, ribalta l'accusa di tradimento mossa da Salvini sulla Rai, sostenendo che è il leadera tradire il centrodestra."Pensi piuttosto al programma di centrodestra per il quale è stato votato; finora hanno solo fatto un decreto di stampo vetero sindacalista anni 70, che farà perdere al Paese anche più di 100 mila posti di lavoro. ... La Rai sta diventando la scusa per non parlare di tutto il resto. Parlano di Rai per nascondere il decreto dignità, non caschiamo nella trappola. ...