Forza Italia | fuga verso la Lega | chi sono i ' traditori' di Silvio Berlusconi

Lega - Picchi : “Registriamo una valanga di richieste di partecipazione da eletti di Forza Italia al nostro partito” : “Registriamo da tempi non sospetti una valanga di richieste di partecipazione da parte di tanti eletti di Forza Italia alla Lega“. Sono le parole di Guglielmo Picchi, deputato della Lega, ex Forza Italia e sottosegretario agli Esteri, in una intervista rilasciata a Radio Radicale. “Il mancato voto di Forza Italia a Marcello Foa per la presidenza della Rai” – aggiunge – “ha determinato da parte nostra non ...

La Lega ha aperto la campagna acquisti di parlamentari di Forza Italia : Non è solo Alessandra Mussolini a guardare alla Lega. "Sono diversi europarlamentari azzurri - riferiscono fonti anche di FI - a guardare a Salvini". Saranno le elezioni europee il primo vero banco di prova della frattura tra FI e sulla Lega. La legge elettorale non prevede alleanze "ma è chiaro - spiegano i forzisti - che i nostri spazi si sono ridotti e chi pensa di non essere ricandidato cerca una sponda ...

Lega-Forza Italia - chi sta bussando alla porta di Matteo Salvini : Due giorni fa è toccato al consigliere di Foggia Paolo La Torre, ex berlusconiano, che ha deciso di iscriversi alla Lega perché condivide «i principi e l'azione politica di Salvini». E se in ...

SALVINI, opa OSTILE LEGA su FORZA ITALIA? Il clamoroso retroscena: il leader del Carroccio avrebbe tentato di lusingare Berlusconi per convincerlo a votare Marcello Foa presidente Rai ma..

Salvini sarebbe pronto all'Opa ostile su Forza Italia : Questa volta è rottura vera? Non lo sappiamo. Sicuramente il caso Foa (ma anche le schermaglie sul decreto Dignità) hanno portato le tensioni tra Lega e Forza Italia a livelli mai visti da quando, con la nascita del governo gialloverde, il centrodestra si è diviso in maggioranza e opposizione, pur continuando a governare insieme a livello locale. Ma anche Forza Italia è divisa al suo interno. Tra chi si sente ...

Salvini getta la maschera : euro "Pronto a prendermi Forza Italia" : Io fino ad oggi ho detto di no - continua - però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega' . L'opa, insomma, è lanciata. Ora non resta ...

Salvini accusa Berlusconi, "pronto a prendermi Forza Italia": ministro contro Cav, "ha scelto il Partito Democratico, così il Centrodestra finisce"

Luca Arioli : “Con grande rammarico lascio Forza Italia” : “Con grande, grandissimo rammarico mi vedo costretto a lasciare Forza Italia, comincia con queste parole il comunicato stampa di Luca Arioli, possiamo ormai dire ex Consigliere ed ex Coordinatore Municipale del Partito di Silvio Berlusconi. Ho appena comunicato la mia decisione al Segretario Romano del Partito l’On.Davide Bordoni, infatti dopo quattro anni di onorato servizio sul Territorio, a contatto con i Cittadini, ad esultare ...

SALVINI accusa BERLUSCONI, "pronto a PRENDERMI FORZA Italia": ministro contro Cav, "ha scelto il Partito Democratico, così il Centrodestra finisce"

Bonafede "Al Senato o al circolo?" E Forza Italia se ne va : Non solo per l'Air Force Renzi: quello di oggi è stato un question time piuttosto teso al Senato. Dopo i fischi dai banchi del Pd rivolti al vicepremier Luigi Di Maio che parlava dell'Airbus di Stato voluto dal governo Renzi, anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è stato contestato (guarda il video).Il Guardasigilli stava rispondendo a un'interrogazione del Pd sulle sue dichiarazioni in materia di intercettazioni e sullo stadio ...

SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: taglio delle tasse e flat tax, il 67% dà ragione al Governo Lega-M5s. Referendum Euro: 25% di Forza Italia vorrebbe l'Italexit - quasi come Lega e M5s

Foa - Salvini : “Se Forza Italia sceglie il Pd chi è di centrodestra venga nella Lega” Berlusconi : “Dobbiamo andare d’accordo” : La valanga provocata nel centrodestra dall’affaire Foa non conosce freno. “A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta – premette Matteo Salvini nell’intervista concessa a Quotidiano Nazionale – ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze“. L’ordine impartito da Silvio Berlusconi ai suoi di non votare il presidente indicato dal governo Lega-M5s in Vigilanza Rai brucia al ministro ...

Silvio Berlusconi - il retroscena in Forza Italia : la coltellata con cui Gianni Letta lo ha messo ko : Dentro Forza Italia il nome di Marcello Foa ha scatenato tensioni degenerate fino alle minacce tra Silvio Berlusconi e i dirigenti azzurri a lui più vicini. A cominciare da Niccolò Ghedini e Gianni ...

Salvini : 'Se Forza Italia sceglie il Pd - faccia pure' : Foa ha dichiarato di avere preso atto della decisione e ha detto che potrebbe dimettersi dal Cda se la richiesta arrivasse dal ministro dell'Economia, che per legge deve indicare il presidente Rai. ...