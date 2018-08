Formula 1 - Ricciardo correrà con la Renault nel 2019

Formula 1 - Ricciardo lascerà la Red Bull alla fine del 2018. Futuro in Renault : Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull a fine stagione. Una decisione a sorpresa, comunicata dallo stesso pilota australiano alla scuderia austriaca e resa nota poi con un comunicato ufficiale. "...

Formula 1 - Ricciardo lascia la Red Bull a fine stagione : Daniel Ricciardo ha deciso di lasciare la Red Bull Racing al termine di questa stagione. Lo ha confermato il team di Milton Keynes con un comunicato stampa. Secondo le ultime indiscrezioni, il pilota australiano avrebbe firmato per la Renault, ma manca ancora lufficialità.La separazione dopo 10 anni. Daniel Ricciardo è entrato nel programma giovani piloti della Red Bull nel 2008. Questo gli ha spianato la strada per arrivare in Formula 1, dove ...

Formula 1 - GP Ungheria. Ricciardo dopo la gara : 'Bottas è sempre molle come un gelato - ma questa volta no' : Daniel Ricciardo è stato tra i protagonisti della gara in Ungheria. Se alla vigilia si sentiva sicuro per un gran risultato, dopo una qualifica da dimenticare ha concluso con una grande rimonta dalla ...

Formula 1 - GP Ungheria 2018 a Budapest : libere 1 a Ricciardo - Vettel si prende le seconde : Di seguito tempi e cronaca delle libere LIVE 14:08 27 lug CLASSIFICA PILOTI, FP2 LIVE : VET, VER, RIC, RAI, HAM Continua a leggere 16:24 27 lug 6 MINUTI AL TERMINE DELLE FP2 IN Ungheria 16:16 27 ...

Formula 1 - GP Ungheria. Ricciardo : 'Se voglio solo un anno di rinnovo con Red Bull. Magari poi la MotoGP' : Nel paddock del Mondiale di Formula 1 si continua a discutere del contratto di Daniel Ricciardo . La firma sembra ormai imminente, ma restano i dubbi sulla durata della nuova intesa tra l'australiano ...

Formula 1 - GP Germania. Verstappen : 'Problema con l'olio - tutto risolto'. Ricciardo : 'Rimonta - ci provo' : "C'è stato un problema con l'olio ma è tutto risolto, per il resto è andata bene e la macchina sta funzionando molto bene". Max Verstappen , autore del miglior tempo nelle seconde libere, appare molto ...

Formula 1 - GP Germania 2018 : la diretta delle prove libere da Hockenheim. A Ricciardo le FP1 - Vettel 4° : LIVE 14:27 20 lug Il punto sulle prime libere È una "pista Ferrari", ma per ora i tempi migliori li fanno segnare Red Bull e Mercedes. Le prime prove libere del GP della Germania si sono chiuse nel ...

Formula 1 - GP Germania : Ricciardo in penalità power unit - partirà dall'ultimo posto in griglia : penalità per Daniel Ricciardo, che in Germania partirà dall'ultimo posto nella griglia di partenza: la Red Bull , infatti, ha ufficializzato la sostituzione di tre elementi della power unit che ...

Formula 1 - GP Austria. Ricciardo : 'Non mi è piaciuta la strategia del team' : "Era un po' difficile all'inizio, è andata meglio nel Q3. Ma c'è qualcosa che non mi lascia contento. Per me la squadra ha fatto qualcosa che non mi è piaciuto. La strategia nel Q3 non mi è piaciuta, ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 streaming video SKY prove libere live : Ricciardo rinnova con Red Bull? : DIRETTA Formula 1, streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 del Gp Austria 2018 a Zeltweg: tempi e classifica , 29 giugno, .

Formula 1 - la conferenza dal GP dell'Austria. Raikkonen : 'Futuro? Non so'. Ricciardo : 'Due settimane' : Non voglio essere troppo ottimista, ma ci proviamo" 28 giu 15:00 Al via la diretta su Sky Sport F1 HD , canale 207, 28 giu 14:58 Alla scoperta dei segreti di una Power Unit di F1 Pensare ad un'unità ...

Formula 1 - Ricciardo : 'Red Bull in crescita e in corsa per il Mondiale' : 'Sfida a due Hamilton-Vettel per il mondiale? Penso che Red Bull sia ancora in lotta, siamo lontani a livello di punti ma non siamo mai stati così dentro la lotta negli ultimi 4-5 anni. È ancora tutto ...