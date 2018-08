Foodora va via dall' Italia | colpa di Di Maio o del mercato?

Lavoro - Foodora apre a Di Maio : via a un tavolo per il contratto dei rider : Il ministro: "L'obiettivo è la guerra al precariato. Vorrei un contratto nazionale della Gig economy". E le aziende del settore: "Troveremo una soluzione, c'è spirito di collaborazione"

Foodora : con il decreto «dignità» via dall’Italia. Di Maio : no ai ricatti : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha chiarito di non voler demonizzare le attività legate alla gig economy ma ha anche ricordato che i riders sono «il simbolo di una generazione abbandonata dallo Stato». Foodora Italia: ascolteremo Di Maio ...

Foodora : "Via dall'Italia con il decreto sui rider". Di Maio : "No ai ricatti" : "Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino l"Italia".La minaccia - tutt'altro che velata - arriva da Gianluca Cocco, ad di Foodora Italia che in un'intervista al Corriere attacca la decisione del ministro di affrontare il tema dei fattorini dell'app (e ...