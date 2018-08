Fontana | aboliamo legge Mancino Sul razzismo è arma ideologica Di Maio | «La legge rimane

Fontana : aboliamo la legge Mancino. Salvini : 'Non è una priorità' : Roma, 3 ago., askanews, - 'I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l'arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi, alcuni giornalisti e commentatori ...

Fontana e la Lega all’attacco : “Aboliamo la legge Mancino” (che punisce l’odio razziale) : Il ministro Fontana rilancia un vecchio pallino della Lega: "Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano". Lo stesso Salvini a Pontida nel 2017 aveva promesso: "Con noi al governo via legge Mancino".Continua a leggere