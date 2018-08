Fognini non si ferma | Nishioka ko | è in semifinale a Los Cabos

Tennis - Fabio Fognini e Marco Cecchinato : il Masters di Londra non è un sogno impossibile : Il 23 luglio 2018 sarà una data da ricordare per il Tennis italiano. Fabio Fognini ha trionfato a Bastad e qualche ora dopo è toccato a Marco Cecchinato far suo il torneo di Umag. Due “semplici” ATP 250, il cui significato, però, va oltre. Il Tennis italiano sta rifiorendo e vivendo un periodo di splendore come non capitava da anni. Su Fognini non ci sono mai stati dubbi. Il ligure è stato la certezza del Tennis azzurro negli ultimi ...

L’arbitro Pascal Maria ammette : “giocatore più difficile da arbitrare? Non è Fognini - ma Federer… e Nadal” : L’arbitro Pascal Maria spiazza tutti: nonostante gli alterchi passati con Fognini, l’azzurro non è un tennista difficile da arbitrare. I problemi nascono con Federer e Nadal Ormai ritiratosi, l’ex arbitro Pascal Maria è rimasto nella memoria di tutti gli appassionati di tennis per la storica finale di Wimbledon 2008. Per i tifosi italiani anche per i continui alterchi con Fabio Fogni. Eppure, al contrario di come potrebbe ...

Tennis - ora l’Italia può sognare in Coppa Davis. Cecchinato e Berrettini pronti ad affiancare Fognini. In attesa di Sonego e non solo : Si è chiuso un Roland Garros che resterà nella storia del Tennis maschile italiano. La semifinale raggiunta dopo 40 anni da Marco Cecchinato era un traguardo impensabile ad inizio torneo ed invece il sicliano ha stupito tutti e si è regalato due settimane da sogno. Non c’è stata solo la leggendaria prestazione del palermitano, ma bisogna ricordare anche gli ottavi di finale raggiunti da Fabio Fognini con sconfitta solo al quinto set contro Marin ...

Tennis - Parigi - ottavi : Fognini rimonta Cilic ma cede al 5° : 'Non ho rimpianti' : Intanto lunedì prossimo Fognini sarà numero 15 del mondo a meno che Djokovic non raggiunga la finale e Cecchinato non vinca il torneo. Luca Marianantoni

Roland Garros 2018 : Fognini - il cuore non basta. Cilic vola ai quarti : Il ligure, numero 18 Atp e 18testa di serie ha ceduto al quinto set con il croato Marin Cilic , numero 4 del mondo e terzo favorito del seeding, finalista in gennaio agli Australian Open, dopo un ...

Roland Garros – Fognini ci mette il cuore - ma non basta : Cilic la spunta al 5° set : Fabio Fognini sconfitto da Marin Cilic negli ottavi di finale del Roland Garros: il tennista azzurro fallisce la clamorosa rimonta e si arrende al 5° set Marco Cecchinato sarà l’unico italiano ai quarti di finale del Roland Garros. Quest’oggi infatti, Fabio Fognini non ha raggiunto il connazionale, venendo sconfitto nella sfida degli ottavi che lo vedeva opposto a Marin Cilic. Il tennista croato, attualmente numero 4 del ranking ...

Roland Garros 2018 - la consacrazione di Marco Cecchinato. Fabio Fognini non è più solo : Il Suzanne Lenglen oggi è stato teatro di un’impresa che nel tennis maschile italiano non accadeva da un po’. Dopo 7 anni, un azzurro raggiunge i quarti di finale del Roland Garros 2018 e non è l’estroso Fabio Fognini, ultimo a centrare questo obiettivo. Autore della prodezza è un ragazzo siciliano, cresciuto tantissimo in questo 2018, che a Parigi sta vivendo un sogno. Stiamo parlando di Marco Cecchinato che, nell’ottavo ...

Tennis - Roland Garros : Fognini vola agli ottavi - Camila Giorgi non ce la fa : PARIGI - Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione. Il ligure, testa di serie numero 18, ha battuto in cinque set il britannico Kyle Edmund,...

Roland Garros 2018 : Fabio Fognini ed un esame d’inglese da non sbagliare : Fabio Fognini si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros. Continua, dunque, l’ottimo momento di forma del ligure, reduce dai quarti di finale agli Internazionali d’Italia e dalla semifinale a Ginevra. Due prestazioni eccellenti contro Pablo Andujar ed Elias Ymer, con il nativo di Arma di Taggia apparso molto concentrato e che ha concesso davvero pochissime occasioni ai due avversari. Adesso l’asticella delle ...

