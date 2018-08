Fisco | in agosto niente cartelle esattoriali | “congelati” più di un milione di atti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) Tregua d’, anche quest’anno, per il: l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell’Economia, sospenderanno la notifica di più di untra, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance per il mese estivo. La notifica di tutti i documenti “congelati” riprenderà al termine delle settimane di stop. Il lavoro ordinario delle due agenzie proseguirà comunque senza interruzioni: nessuna tregua, quindi, per tutti gliconsiderati inderogabili. In particolare, ad essere congelate sono circa 120mila lettere di compliance e di 430mila comunicazioni – di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e Iva – dell’Agenzia delle Entrate. Rientrano tra i documenti sospesi anche le richieste, riferite sia a intermediari che a contribuenti, di ...