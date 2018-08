Fisco e cittadinanza - Tria conferma : 20.05 Fisco e cittadinanza, Tria conferma Il ministro dell'Economia, Tria, esprime "soddisfazione per l'accordo sulle linee del quadro programmatico proposte ste, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'...

Fisco e cittadinanza - Tria conferma : 20.05 Il ministro dell'Economia, Tria, esprime "soddisfazione per l'accordo sulle linee del quadro programmatico proposte ste, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'avvio delle riforme contenute nel programma di governo in tema di Flat tax e reddito di cittadinanza". E' quanto si legge in una nota del Mef dopo il vertice di governo a Palazzo Chigi con il premier Conte in vista della ...

Fisco - pensioni e cittadinanza : un conto da 25 miliardi Di Maio : l’Iva non aumenterà : Per il 2019, accanto ai 5 miliardi che servono per rendere più flessibile la legge Fornero sulle pensioni e ai 2 per rafforzare i centri per l’impiego funzionali al reddito di cittadinanza, ci sono anche 12,4 miliardi da trovare per impedire che l’Iva salga. Senza tener conto della flat tax che vale almeno una quarantina di miliardi