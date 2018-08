Fisco e cittadinanza - Tria conferma : 20.05 Il ministro dell'Economia, Tria, esprime "soddisfazione per l'accordo sulle linee del quadro programmatico proposte ste, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'avvio delle riforme contenute nel programma di governo in tema di Flat tax e reddito di cittadinanza". E' quanto si legge in una nota del Mef dopo il vertice di governo a Palazzo Chigi con il premier Conte in vista della ...