Fisco | cartelle e comunicazioni congelate a agosto

Fisco : niente cartelle ad agosto - sospesi un milione atti : Roma - Il Fisco 'congela' le cartelle e le comunicazioni nel mese di agosto. Lo fa sapere il ministero dell'Economia in una nota. Nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l'obiettivo di evitare inutili disagi - informa la nota - l' Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle ...

Fisco : zero cartelle ad agosto - stop a 1 milione atti : ... l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di ...

Il Fisco congela le cartelle di agosto - sospesi un milioni di atti : Il fisco "congela" le cartelle e le comunicazioni nel mese di agosto. Lo fa sapere il ministero dell'Economia in una nota: "Nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l'obiettivo di evitare inutili disagi - si legge nel testo - l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero, sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste ...

Rottamazione cartelle - scadenza il 31 luglio : cosa si paga e come saldare il debito col Fisco : In scadenza martedì 31 luglio 2018 i pagamenti per i contribuenti che hanno chiesto l'adesione alla definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione bis delle cartelle, oltre che delle eventuali rate della prima Rottamazione. La legge prevede il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute senza sanzioni e interessi.Continua a leggere

Fisco : 4 mln cartelle per rottamazione - per 700 mila 1° rata scade a luglio : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Sono oltre 4 milioni le cartelle per le quali i contribuenti hanno chiesto l’adesione alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione bis. Circa 700 mila cartelle (pari al 16% del totale) sono riferibili a debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017 per i quali il termine del pagamento della prima rata scade il prossimo 31 luglio. Lo riferisce l’Agenzia delle Entrate in ...

Fisco : 4 mln cartelle per rottamazione - per 700 mila 1° rata scade a luglio : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Sono oltre 4 milioni le cartelle per le quali i contribuenti hanno chiesto l’adesione alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione bis. Circa 700 mila cartelle (pari al 16% del totale) sono riferibili a debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017 per i quali il termine del pagamento della prima rata scade il prossimo 31 luglio. Lo riferisce l’Agenzia delle ...

Ultimi giorni per la rottamazione delle cartelle : come saldare i debiti con il Fisco : I contribuenti che devono saldare il loro debito con il fisco attraverso la rottamazione delle cartelle hanno tempo fino a martedì 31 luglio per effettuare i pagamenti. La scadenza riguarda sia le cartelle tra il 2000 e il 2016, sia quelle relative al periodo gennaio-settembre 2017. Ecco come effettuare i versamenti.Continua a leggere

Rottamazione cartelle - il tempo stringe per mettersi in regola con il Fisco : Martedì 31 luglio è una data densa di scadenze per i contribuenti. Oltre ad essere l'ultimo giorno per presentare la richiesta di

Il 44% dei grandi debitori del Fisco che ha chiesto di rottamare le cartelle poi non ha pagato : La prima edizione della rottamazione delle cartelle fiscali "si potrebbe attestare su un valore complessivo di 8,2 miliardi di euro, a fronte dei 7,2 miliardi di euro previsti". C'è quindi un miliardo in più nelle casse dello Stato secondo quanto affermato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione alla Camera.Poco più di un contribuente su 2 (il 56%) di chi ha fatto domanda di definizione ...

Canone Rai - 730 e cartelle : il Fisco di luglio : Si parte il 16 luglio, con il versamento della 2° rata del saldo Iva 2017 , si prosegue il 23 con la presentazione del 730 precompilato e si conclude il 31, ultimo giorno utile per gli over 75 per ...

Fisco - scoperti 1000 grandi evasori. Governo : sanatoria per cartelle sotto i 100mila euro : La Guardia di Finanza rende pubblici i dati sull'evasione fiscale: mille i grandi evasori, 13mila quelli totali. E intanto il Governo con la proposta di Salvini punta a sanare le cartelle Equitalia ...

Fisco - scoperti 1000 grandi evasori. Governo : sanatoria per cartelle sotto i 1000 euro : La Guardia di Finanza rende pubblici i dati sull'evasione fiscale: mille i grandi evasori, 13mila quelli totali. E intanto il Governo con la proposta di Salvini punta a sanare le cartelle Equitalia ...

Fisco - Salvini vuole chiudere le cartelle sotto i 100 mila euro : ...36% , riferisce la direzione della giustizia tributaria tramite il ministero dell'Economia. Impossibile risalire al valore complessivo delle liti sotto i 100.000 euro, ma nel complesso lo stock del ...

Fisco - 94% delle cartelle Equitalia sono sotto i 100mila euro - : Dopo la proposta del ministro Salvini di "chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali per cifre inferiori ai 100mila euro", ecco qualche numero sui casi che sarebbero interessati. La "pace ...