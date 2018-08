Fisco | cartelle congelate ad agosto

Fisco - cartelle in vacanza ad agosto : bloccato un milione di atti : Agenzia delle Entrate e agenzia delle Entrate-Riscossione, in accordo con il ministero dell'Economia, hanno appena fatto sapere che,

L'estate del Fisco : congelate un milione di cartelle : ROMA - Il Fisco 'congela' le cartelle e le comunicazioni nel mese di agosto. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in accordo col ministero dell'Economia e delle Finanze, sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance. Si tratta, in particolare, di circa ...

Rottamazione cartelle - scadenza il 31 luglio : cosa si paga e come saldare il debito col Fisco : In scadenza martedì 31 luglio 2018 i pagamenti per i contribuenti che hanno chiesto l'adesione alla definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione bis delle cartelle, oltre che delle eventuali rate della prima Rottamazione. La legge prevede il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute senza sanzioni e interessi.Continua a leggere

Fisco : 4 mln cartelle per rottamazione - per 700 mila 1° rata scade a luglio : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Sono oltre 4 milioni le cartelle per le quali i contribuenti hanno chiesto l’adesione alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione bis. Circa 700 mila cartelle (pari al 16% del totale) sono riferibili a debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017 per i quali il termine del pagamento della prima rata scade il prossimo 31 luglio. Lo riferisce l’Agenzia delle Entrate in ...

Ultimi giorni per la rottamazione delle cartelle : come saldare i debiti con il Fisco : I contribuenti che devono saldare il loro debito con il fisco attraverso la rottamazione delle cartelle hanno tempo fino a martedì 31 luglio per effettuare i pagamenti. La scadenza riguarda sia le cartelle tra il 2000 e il 2016, sia quelle relative al periodo gennaio-settembre 2017. Ecco come effettuare i versamenti.Continua a leggere