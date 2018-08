Fisco | ad agosto sospese oltre un milione di cartelle esattoriali

Fisco - cartelle in vacanza ad agosto : bloccato un milione di atti : Agenzia delle Entrate e agenzia delle Entrate-Riscossione, in accordo con il ministero dell'Economia, hanno appena fatto sapere che,

