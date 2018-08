ilfattoquotidiano

: Firenze, il Corridoio Vasariano doveva essere già aperto, ma riaprirà (forse) nel 2020… - TutteLeNotizie : Firenze, il Corridoio Vasariano doveva essere già aperto, ma riaprirà (forse) nel 2020… - JacopoSvetoni : @carloalberto Voci riferiscono di @DarioNardella impegnato in un bilancio costi-benefici per Santa Maria Del Fiore… - ConfcommFirenze : LAVORO Forse saranno reintrodotti i voucher lavoro, ma voci di corridoio dicono che il Governo vorrebbe limitarne l… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) “Il? Se va benenell’estate del”. L’annuncio è del ministero per i Beni culturali che ha risposto all’interrogazione del deputato toscano Gabriele Toccafondi (di Civica Popolare, ex sottosegretario alla Pubblica istruzione nei precedenti governi di centrosinistra). Ilfattoquotidiano.it aveva già anticipato che i tempi per la riapertura del passaggio esclusivo sopraelevato che collega l’edificio degli Uffizi a Palazzo Pitti, a, si fossero di parecchio allungati. Secondo le previsioni di due anni fa del direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, ilavrebbe dovutoriil 27 maggio scorso, in occasione del 25esimo anniversario dell’attentato di via dei Georgofili. “Ci sarà da aspettare almeno due anni per restituire aun suo bene – dice Toccafondi all’agenzia Dire – Il Mibac, infatti, ...