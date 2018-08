FireAware | l’app gratuita per segnalare gli incendi

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 agosto 2018) Scienza e cittadini insieme, in un esperimento di “Citizen Science”, per combattere il rischio di. È questo l’obiettivo di, la nuova applicazione per iOS che – presentata questa mattina in conferenza stampa all’Open Space di Palazzo Carafa – consente ai cittadini di effettuare segnalazioni in tempo reale e di raccogliere, in forma anonima, dati utili per un’analisi statistica deglinella regione Puglia e su tutto il territorio italiano.è stata sviluppata dalla Fondazione CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, nell’ambito del progetto OFIDIA 2 – Operational FIre Danger preventIon plAtform 2, di cui il Comune di Lecce è partner. Il progetto, avviato a marzo 2018, della durata di 24 mesi è co-finanziato dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), nell’ambito del Programma ...