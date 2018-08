FireAware - un'App gratuita per segnalare gli incendi : LECCE- Scienza e cittadini insieme, in un esperimento di "Citizen Science" , per combattere il rischio di incendi . È questo l'obiettivo di FireAware , la nuova applicazione per iOS che consente ai cittadini ...

FireAware - l’app gratuita per segnalare gli incendi : Scienza e cittadini insieme, in un esperimento di “Citizen Science”, per combattere il rischio di incendi. È questo l’obiettivo di FireAware, la nuova applicazione per iOS che – presentata questa mattina in conferenza stampa all’Open Space di Palazzo Carafa – consente ai cittadini di effettuare segnalazioni in tempo reale e di raccogliere, in forma anonima, dati utili per un’analisi statistica degli incendi nella regione ...