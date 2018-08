Fiori per neonato trovato morto a Terni

“Gomorra” - Fiori d’arancio per Cristiana Dell’Anna : Cristiana Dell’Anna, la Patrizia di Gomorra, ha deciso di sposarsi e lo farà dopo soli 10 mesi di relazione: anche troppi per lei. Dalla durezza sul set di Gomorra ai sorrisi della vita privata. Ancora fiori d’arancio per i protagonisti di una delle serie televisive italiane più amate di tutti i tempi, che ha riportato il prodotto televisivo nostrano con successo in giro per l’Europa e negli Stati Uniti. Dopo le nozze di Fortunato Cellino, ...

Crac Ferrovie Sud Est - a processo l’ex amministratore Fiorillo e altre 14 persone : Per il Crac da 230 milioni di euro di Ferrovie Sud Est rinviati a giudizio Luigi Fiorillo, già commissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico della società e altri 14 tra ex amministratori dell’azienda pugliese dei trasporti e imprenditori. La decisione del gup del Tribunale di Bari Francesco Pellecchia nel corso dell’udienza preliminare, al termine della quale ha patteggiato la pena a un anno e 9 mesi Giorgio Garrone, ...

Marchionne - gli operai fuori da MiraFiori : “Dispiaciuti per la morte - ma aspettiamo ancora gli investimenti promessi” : Nel giorno della morte di Sergio Marchionne, davanti alla porta due della carrozzeria di Mirafiori, il sentimento prevalente tra gli operai è il dispiacere umano per la morte dell’amministratore delegato del gruppo Fca, ma c’è anche chi sottolinea alcune delle criticità del suo operato: “Stiamo aspettando gli investimenti che erano stati promessi e che non ancora stati fatti”. L'articolo Marchionne, gli operai fuori da Mirafiori: ...

COME STA SERGIO MARCHIONNE? SILENZI E MISTERI/ Spalla e tumore - ultime notizie : operai - “ha salvato MiraFiori” : SERGIO Marchionne, COME sta: le condizioni di salute dell'ex manager FCA. L'ultima ipotesi: ha un tumore alla parte apicale del polmone. Ecco cosa sarebbe andato storto a Zurigo. (Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 11:15:00 GMT)

Gli operai di MiraFiori : "Marchionne ha fatto molto per Fca - per noi poteva fare di più" : "Marchionne ha fatto molto per l'azienda, ma per noi operai poteva fare di più". Questo il pensiero, riportati dall'Agi, di alcuni operai dello stabilimento Fiat di Mirafiori, interrogati dai cronisti sul repentino avvicendamento ai vertici di Fca, dovuto alle gravi condizioni dell'ormai ex ad Sergio Marchionne.Gli operai della storica fabbrica di corso Tazzoli oggi si dedicano soltanto alla produzione della Maserati Levante, dopo che una ...

Fiori Arcobaleno : una nuova collana editoriale per dar voce alla comunità LGBTQI : Il progetto, ideato dall'editore Michele Caccamo e dal direttore editoriale Luisella Pescatori, ha lo scopo di promuovere la cultura e la tutela dei diritti legati al mondo omosessuale, per ...

Fiori d arancio per Noemi la cantante ha detto sì a Gabriele Greco - People - Spettacoli : Dopo 10 anni di storia d'amore Noemi , la cantante lanciata da X Factor nel 2009, si è sposata con Gabriele Greco, anche lui musicista e bassista della sua band. La cerimonia è avvenuta presso la ...

Fiori d’arancio per Noemi - la cantante ha sposato il suo Gabriele : tutte le foto : L’artista romana Noemi ha detto “sì” al suo bassista dopo 10 anni d’amore. Nozze a San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma, e poi festa sul Lungotevere Noemi ha detto “sì”. Ieri, venerdì 20 luglio, dopo 10 anni d’amore, la cantante romana, 36 anni, ha sposato a Roma il compagno Gabriele Greco, 34, anche lui musicista, pianista ed insegnante di musica, nonché volto della sua band. Nozze nel pieno ...

Fiori d'arancio per Noemi - la cantante ha sposato il suo Gabriele : tutte le foto : Noemi ha detto "sì". Ieri, venerdì 20 luglio, dopo 10 anni d'amore, la cantante romana, 36 anni, ha sposato a Roma il compagno Gabriele Greco...

Roma - festa con sfregio a Campo de’ Fiori : i tifosi francesi si tuffano per celebrare il mondiale e imbrattano la fontana : Vincere un mondiale non è cosa da tutti i giorni e la gioia esplode incontenibile. A volte il sentimento può scappare di mano. E’ quanto successo a Roma, a Campo de’ Fiori dove i tifosi transalpini, presi dalla foga di festeggiare si sono tuffati nella fontana, sfregiando il monumento con impronte di scarpe e bicchieri rotti. L'articolo Roma, festa con sfregio a Campo de’ Fiori: i tifosi francesi si tuffano per celebrare il ...

Roma : Sopralluogo Sovrintendenza per danni a fontana di Campo de’ Fiori : Roma – Sopralluogo della Sovrintendenza capitolina alla fontana di Campo de’ Fiori dopo i ‘festeggiamenti’ a Roma dei tifosi francesi. Ieri sera infatti – dopo il triplice fischio della finale di Coppa del Mondo, Francia-Croazia, i monumenti della Capitale sono diventati oggetto dell’incivilta’ dei tifosi stranieri. A pochi passi dall’Ambasciata, centinaia di supporter francesi si sono arrampicati ...

Fiori d'arancio per Justin Bieber - ecco chi è la fortunata : Justin Bieber sposerà Hailey Baldwin. La pop star canadese, ex bambino prodigio ormai cresciuto, ha usato i canali social per annunciare il suo...

Terremoto Centro Italia : centinaia di visitatori a Castelluccio per la Fioritura sul Pian Grande [GALLERY] : 1/14 ...

Va al cimitero per portare i Fiori alla madre - trova la tomba franata e divelta : Andare al cimitero per portare un fiore ai propri cari e scoprire come la tomba della propria madre fosse franata e con il basamento in marmo piuttosto rovinato. Uno scherzo? Un atto vandalico? No, semplicemente il...