Fiori di arancio per Gracia De Torres e Daniele Sandri | sposi in Andalusia

“Gomorra” - Fiori d’arancio per Cristiana Dell’Anna : Cristiana Dell’Anna, la Patrizia di Gomorra, ha deciso di sposarsi e lo farà dopo soli 10 mesi di relazione: anche troppi per lei. Dalla durezza sul set di Gomorra ai sorrisi della vita privata. Ancora fiori d’arancio per i protagonisti di una delle serie televisive italiane più amate di tutti i tempi, che ha riportato il prodotto televisivo nostrano con successo in giro per l’Europa e negli Stati Uniti. Dopo le nozze di Fortunato Cellino, ...

Fiori d arancio per Noemi la cantante ha detto sì a Gabriele Greco - People - Spettacoli : Dopo 10 anni di storia d'amore Noemi , la cantante lanciata da X Factor nel 2009, si è sposata con Gabriele Greco, anche lui musicista e bassista della sua band. La cerimonia è avvenuta presso la ...

Fiori d’arancio per Noemi - la cantante ha sposato il suo Gabriele : tutte le foto : L’artista romana Noemi ha detto “sì” al suo bassista dopo 10 anni d’amore. Nozze a San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma, e poi festa sul Lungotevere Noemi ha detto “sì”. Ieri, venerdì 20 luglio, dopo 10 anni d’amore, la cantante romana, 36 anni, ha sposato a Roma il compagno Gabriele Greco, 34, anche lui musicista, pianista ed insegnante di musica, nonché volto della sua band. Nozze nel pieno ...

Fiori d'arancio per Noemi - la cantante ha sposato il suo Gabriele : tutte le foto : Noemi ha detto "sì". Ieri, venerdì 20 luglio, dopo 10 anni d'amore, la cantante romana, 36 anni, ha sposato a Roma il compagno Gabriele Greco...

Fiori d’arancio al Teatro Massimo - si posa Gabriele Ferro : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Il Maestro Gabriele Ferro, direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo si è sposato oggi pomeriggio a Villa Trabia a Palermo con Barbara De Stefani. I due sono stati uniti in matrimonio dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha ringraziato gli sposi “per il loro amore per Palermo e il Maestro Ferro per il ruolo fondamentale svolto nel rendere il Teatro Massimo una delle eccellenze della ...

Fiori d'arancio al Teatro Massimo - si posa Gabriele Ferro : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - Il Maestro Gabriele Ferro, direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo si è sposato oggi pomeriggio a Villa Trabia a Palermo con Barbara De Stefani. I due sono stati uniti in matrimonio dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha ringraziato gli sposi "per il l

Fiori d’arancio al Teatro Massimo - si posa Gabriele Ferro : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Il Maestro Gabriele Ferro, direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo si è sposato oggi pomeriggio a Villa Trabia a Palermo con Barbara De Stefani. I due sono stati uniti in matrimonio dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha ringraziato gli sposi “per il loro amore per Palermo e il Maestro Ferro per il ruolo fondamentale svolto nel rendere il Teatro Massimo una delle eccellenze della ...

Fiori d'arancio per Justin Bieber - ecco chi è la fortunata : Justin Bieber sposerà Hailey Baldwin. La pop star canadese, ex bambino prodigio ormai cresciuto, ha usato i canali social per annunciare il suo...

Justin Bieber-Hailey Baldwin - saranno Fiori d’arancio : la proposta di matrimonio alle Bahamas : Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposeranno presto, alle Bahamas la proposta di matrimonio del cantante per la sua bellissima fidanzata Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposeranno presto. Secondo i presenti nel resort alle Bahamas, in cui le due star stanno trascorrendo le loro vacanze, il cantante americano si sarebbe inginocchiato di fronte alla modella statunitense e le avrebbe chiesto di sposarlo. Una proposta di matrimonio ...

Kledi Kadiu si è sposato : Fiori d’arancio per l’ex ballerino di ‘Amici’ : Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari si sono sposati. A un anno esatto dalle dichiarazioni che attestavano la volontà della coppia di godersi la figlia Léa - nata il 12 gennaio 2016-

Kledi Kadiu si è sposato : Fiori d’arancio per l’ex ballerino di ‘Amici’ : Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari si sono sposati. A un anno esatto dalle dichiarazioni che attestavano la volontà della coppia di godersi la figlia Léa - nata il 12 gennaio 2016-

Fiori d'arancio per Albano e Romina? Video : Domenica 10 e 17 giugno su Rete 4 verra' trasmesso il docu-fiction 'Madre mia', documentario sulla famiglia Carrisi dedicato alla madre di Albano oggi novantacinquenne. L'artista pugliese non ha mai nascosto [Video] il grande amore per la signora Jolanda perno della sua famiglia e definita dal figlio 'l'origine del mio mondo'. La fiction-documentario racconta la vita della famiglia Carrisi e di un giovane Albano che lascia la Puglia e si reca a ...