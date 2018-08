Fico Bologna | la ' Notte Bianca del Cibo italiano' celebra Artusi

Strage di Bologna - Roberto Fico in corteo con Paolo Bolognesi : Scambio di battute tra presidente della Camera e quello dell'associazione dei familiari delle vittime

Strage di Bologna - Fico “ferita aperta”/ 2 agosto - i segreti della bomba in stazione collegata al caso Moro : Strage alla stazione di Bologna, la bomba del 2 agosto 1980: ultime notizie, Bonafede "Stato negligente per 38 anni, ora la verità". Mattarella, "ancora zone d'ombra e depistaggi"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:12:00 GMT)

Strage di Bologna - Fico : “Ferita ancora aperta - bisogna fare chiarezza su tutto. Lo Stato c’è al 100%” : “Il messaggio è che lo Stato c’è, ci deve essere al 100% e non come spesso è accaduto in questi 30 anni”. Così, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato la sua presenza alle commemorazioni della Strage avvenuta alla stazione di Bologna il 2 agosto del 1980. Il presidente della Camera ha condiviso l’ultimo tratto del corteo che ha sfilato lungo le vie di Bologna per arrivare nel piazzale antistante la stazione dove deflagrò la ...

Bologna - 2 agosto : le voci del 38esimo anniversario della strage. Fico : «Uno Stato che non cerca la verità non si può dire Stato» : «Sono trascorsi trentotto anni dalla tremenda Strage di Bologna, che straziò 85 vite innocenti, con indicibili sofferenze in tante famiglie, ferendo in profondità la coscienza del nostro popolo» ha ...