FESTA DELLA VONGOLA - 7 EDIZIONE

Anche Jovanotti a RisorgiMarche il 5 agosto? Rumors sull’ultimo atto della maniFESTAzione : Jovanotti a RisorgiMarche il 5 agosto? Queste le nuove indiscrezioni in merito a una possibile partecipazione di Lorenzo Jovanotti alla manifestazione di Neri Marcorè, Anche se ancora non esiste l'ufficialità. Il Festival dovrebbe concludersi nella giornata del 2 agosto, ma stando alle ultime voci, potrebbe tenersi un concerto speciale di Lorenzo Cherubini nel pomeriggio del 5 agosto che ancora è in cerca di una conferma. La serata finale ...

Immancabile appuntamento con la FESTA DELLA birra di Pianella - pronta la decima edizione : Le migliori birre spillate a freddo, molte delle quali di produzione abruzzese, stand gastronomici e spettacoli tutte le sere. Specialità enogastronomici con le tipicità che hanno reso famosa ...

Torna a Maratea dal 6 all'12 agosto la FESTA DELLA cultura SELVAGGIA : ... con scrittori, saggisti, artisti e musicisti, al viaggio alla scoperta del tradizioni e dell'enogastronomia lucana, dai percorsi naturalistici più nascosti fino ai viaggi fantastici nel mondo dei ...

Musica e mongolfiera con altre novità per animare la FESTA DELLA Pizza : Il programma degli spettacoli prevede domani il ritorno della Napolatino Band, per proporre Musica classica partenopea in un'atmosfera contemporanea. A seguire, gli artisti dell'Accademia dei due ...

Demi Lovato sta ancora molto male - dimissioni lontane : la ballerina della FESTA dello sballo Dani Vitale si difende dalle accuse : Dopo il ricovero per overdose dello scorso martedì 24 luglio, Demi Lovato sarebbe ancora "molto malata": è quanto riporta un'indiscrezione apparsa su TMZ, che cita una fonte molto vicina alla popstar. La Lovato soffrirebbe di nausea estrema e febbre alta, complicazioni conseguenti all'overdose - apparentemente da alcol e droghe, ma la cantante ha rifiutato di dire ai medici cosa abbia assunto e il suo staff ha smentito questa versione - per ...

Baronissi. Tutto pronto per la FESTA DELLA birra artigianale 2018 : il programma : BARONISSI - Cento birre artigianali, venti stand gastronomici, 6 serate di concerti e spettacoli Gratuiti e degustazione di prodotti tipici. Questi i numeri dell'evento principe dell'estate nel centro della Valle dell'Irno. Una manifesta che è ormai giunta alla 21esima edizione e che ...

FESTA del pomodoro di Pachino Igp : territorio e produttori al centro della X edizione : C'è da sottolineare che ho cercato di abbinare la qualità degli spettacoli alla capacità economica che il Consorzio riesce a mettere a disposizione grazie agli sponsor, che puntualmente ogni anno ...

Mottola - Taranto - - Dall'1 al 6 agosto - torna la FESTA DELLA Pizza. : Spettacoli e proposte di intrattenimento diversificate per ogni serata, con nomi di spessore, sotto la direzione artistica affidata ad Alessandro Napolitano, docente presso l'Accademia dei Due Mari ...

FESTA di fidanzamento per Lea Michele : foto della reunion Scream Queens con Emma Roberts e Billie Lourd : Le Chanel si sono ritrovate per la Festa di fidanzamento di Lea Michele. Lo storico volto e protagonista di Glee nonché fidanzata dell'amato Cory Monteith ha deciso davvero di voltare pagina. Dopo tante storie finite male e i continui messaggi e ricordi rivolti proprio al suo primo grande amore e collega morto ormai cinque anni fa, Lea Michele si sposa. L'annuncio era già arrivato nelle scorse settimane quando lei stessa ha mostrato l'anello ...

Mottola : FESTA DELLA pizza - dall'1 al 6 agosto Stamani conferenza stampa di presentazione : Spettacoli e proposte di intrattenimento diversificate per ogni serata, con nomi di spessore, sotto la direzione artistica affidata ad Alessandro Napolitano, docente presso l'Accademia dei Due Mari ...

Le fontane danzanti scandiscono l'avvicinamento alla FESTA DELLA Marina : Inaugurate in piazza Mar del Plata le fontane luminose che da giovedì a domenica , giorno della Festa della Marina, daranno vita ogni sera, quattro volte per sera, a spettacoli visivi fondati sull'intreccio tra luci colorate, musica e giochi d'acqua. Le fontane faranno da accompagnamento verso i tradizionali fuochi che avranno luogo domenica, come da tradizione.

61esima FESTA delle pecore al passo della Gemmi - BE/VS - : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Napoli in FESTA - Ancelotti canta il suo pezzo forte : 'I migliori anni della nostra vita' : Serata in festa per il Napoli, che è stato presentato in piazza a Dimaro. Allegria, applausi, entusiasmo, sorrisi e... canzoni! Un grande classico per gli azzurri che in questo ritiro hanno dimostrato,...

FESTA DELLA mozzarella : ecco il programma : Non solo spettacoli, che resteranno sempre a livelli importanti, ma anche percorsi enogastronomici esperienziali, con la possibilità di visite guidate nei caseifici ed allevamenti, show cooking con ...