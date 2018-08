Ferrari prima Casa con la verniciatura a bassa temperatura

Vela – Campionato Europeo Contender - Marco Ferrari resta al comando dopo la prima giornata delle finali : Iniziate le finali ai Campionati Europei Contender al Circolo Vela Arco: Marco Ferrari mantiene la leadership nonostante una giornata non brillantissima Nonostante la giornata un po’ nuvolosa del mattino sul Garda Trentino si è poi aperto il cielo portando nel primo pomeriggio sole e vento da sud, tornati quindi protagonisti per la gioia dei 130 regatanti impegnati al Campionato Europeo Contender, organizzato dal Circolo Vela Arco e in ...

Trimestrale Ferrari - L'ad Camilleri alla prima uscita pubblica : "Arrivo in circostanze difficili: stiamo ancora piangendo la morte di Sergio Marchionne. Era una persona che aveva un'intelligenza tagliente e un incomparabile livello di energia. Posso dire umilmente che avevamo rispetto reciproco e che proseguirò il suo operato al vertice di questa leggendaria azienda, con cui ho lavorato a stretto contatto per oltre vent'anni nelle posizioni che ho occupato in Philip Morris".Come ha fatto Mike ...

F1 – Terminata la prima giornata di test a Budapest : Ferrari show - Giovinazzi centra il nuovo record della pista [FOTO] : Il pilota della Ferrari fa segnare il nuovo record della pista, che non verrà comunque omologato perché fatto segnare nel corso di un test Super prestazione di Antonio Giovinazzi nella prima giornata dei test di Budapest, il pilota pugliese centra il nuovo record della pista al volante della sua Ferrari, fermando il crono sull’1:15.648. Un tempo davvero pazzesco centrato con gomme hypersoft, di quasi mezzo secondo più veloce rispetto ...

F1 – Terminata la mattinata di test in Ungheria : Giovinazzi porta la Ferrari in prima posizione [FOTO] : Il pilota pugliese, oggi al volante della Ferrari, ha firmato il miglior tempo della mattinata precedendo Norris e Latifi E’ la Ferrari di Antonio Giovinazzi la monoposto più veloce al termine della prima mattinata di test a Budapest, il pilota italiano stampa un ottimo 1:19.648 compiendo ben 66 giri. Un riferimento cronometrico arrivato grazie a un set di gomme Soft, con cui il pugliese ha abbassato in maniera significativa il suo ...

F1 - Test Ungheria 2018 (prima giornata) : Antonio Giovinazzi il migliore con la Ferrari nella sessione del mattino : E’ stato Antonio Giovinazzi il più veloce della mattinata ungherese riservata alla prima sessione di Test di Formula Uno sul tracciato dell’Hungaroring. Il pilota di Martina Franca, sulla Ferrari in questo day-1, ha realizzato la miglior prestazione con il tempo di 1’19″648, confermando il grande feeling della SF71H con questo tracciato. La Rossa ha permesso a Giovinazzi di concludere questa prima parte di giornata con un ...

F1 - Test Budapest 2018 : due giorni di prove prima delle vacanze. Raikkonen e Giovinazzi con la Ferrari : Finalmente il Circus della Formula Uno va in vacanza. Anzi no…Domani e mercoledì i team si esibiranno ancora all’Hungaroring (Ungheria) per una due giorni di Test importante per provare degli aggiornamenti, in vista del ritorno in pista previsto a Spa (Belgio), dal 24 al 26 agosto. La Ferrari punterà su Antonio Giovinazzi martedì e su Kimi Raikkonen mercoledì, per cui occasione per il pilota pugliese per girare con la SF71H e ...

Beach volley - World Tour 2018 Samsun. Ferraris/Michieletto che impresa!!! Prima semifinale in carriera! : E’ semifinale per Carolina Ferraris e Francesca Michieletto nel torneo 1 Stella di Samsun: la giovane coppia azzurra può diventare il terzo binomio italiano femminile a salire sul podio di un World Tour in stagione dopo il terzo posto di Menegatti/Giombini a Shepparton e il secondo posto di Traballi/Zuccarelli a Nantong. Non era iniziata bene la giornata delle azzurre, che coincide anche con uno splendido diciannovesimo compleanno di ...

F1 – Prima fila tutta Mercedes a Budapest - le Ferrari costrette ad inseguire : la griglia di partenza del Gp d’Ungheria : Grazie alla pioggia scesa copiosa sul circuito di Budapest, la Mercedes riesce a prendersi tutta la Prima fila sulla griglia di partenza del Gp d’Ungheria Pronostici della vigilia ribaltati, è la Mercedes a dominare le qualifiche del Gp di Ungheria. Lewis Hamilton si prende la sesta pole position sul circuito magiaro, precedendo di poco meno di tre decimi il compagno di squadra Bottas. Solo seconda fila per le due Ferrari, con ...

Beach volley - World Tour 2018 Samsun. Ferraris/Michieletto non si fermano : prima vittoria nel main draw : Sono già qualificate alla fase ad eliminazione diretta Carloina Ferraris e Francersca Michieletto che vincono 2-0 il match di esordio nel torneo 1 Stella del World Tour di Samsun in Turchia, dopo aver superato le qualificazioni, e domattina si giocheranno il posto nei quarti di finale con la certezza di andare a disputare quantomeno gli ottavi. Prova a due volti delle azzurre contro le turche Merve/Ocakci che vantavano già quattro presenze nel ...

F1 - è partita la nuova era Ferrari : il racconto della prima giornata a Maranello di John Elkann e Camilleri : Il nuovo presidente Elkann, insieme all’ad Camilleri, si sono insediati a Maranello parlando con tutti gli uomini che compongono la Gestione Sportiva E’ iniziata la nuova era Ferrari, quella post Marchionne. L’ex numero uno del Cavallino versa in condizioni delicate presso l’Ospedale di Zurigo e, vista l’impossibilità di tornare a ricoprire i propri ruoli, FCA ha deciso di affidare i suoi incarichi a Maranello ...

La Ferrari è ancora una volta grande protagonista del Goodwood Festival of Speed. Tra le attrazioni principali le vetture portate da Attività Sportive GT con le auto dei Programmi XX, sempre attesissime dal pubblico, le vetture di F1 Clienti e le 488 Challenge. Esposte nel Michelin Supercar Paddock ci saranno un esemplare della FXX, la

F1 - GP Austria 2018 : Ferrari - una tattica perfetta! Prima la virtual safety-car - poi l’ottima gestione delle gomme Pirelli : Ha chiuso “solo” sul podio, ma la vera vincitrice del GP d’Austria è la Ferrari. Anche i tifosi più ottimisti non potevano immaginare alla vigilia una gara così. Perfetta. È mancata solo la vittoria, come ciliegina di una torta su cui ora c’è scritto leadership piloti e costruttori. In sede di presentazione l’avevamo detto: oggi serviva limitare gli errori e serviva, soprattutto, una risposta dal team, che la sua ...

Formula 1 - prima fila Mercedes con Bottas e Hamilton - poi le Ferrari di Vettel e Raikkonen : prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Austria. A conquistare la pole position è stato Valtteri Bottas che ha preceduto il compagno di squadra di Lewis Hamilton. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel ...