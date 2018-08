Ferrari | ecco da cosa dipendono i miglioramenti in Formula 1 secondo Kimi Raikkonen

F1 - analisi Test Ungheria 2018 : la Ferrari vola sul giro secco - Red Bull e Toro Rosso pensano all’affidabilità - Mercedes prova le nuove ali : Si è conclusa la prima giornata dei Test riservati alla Formula Uno sul tracciato di Budapest. Otto ore che ci hanno consegnato un Antonio Giovinazzi (Ferrar) sugli scudi e tanti altri spunti, anche in ottica futura. Diverse scuderie hanno provato novità in vista della conclusione della stagione, altre addirittura hanno iniziato a lavorare pensando al 2019. 1:15.648. Antonio Giovinazzi ha sfruttato le gomme HyperSoft ed è andato a far segnare il ...

Louis Camilleri - ecco chi è il nuovo capo della Ferrari e la relazione con Naomi Campbell : Studi di economia e business in Inghilterra e in Svizzera, a Losanna, dove si è laureato, la carriera di Camilleri inizia da lontano. Lavora con WR Grace and Company come analista di business, ruolo ...

F1 - Dipartita Marchionne - dal rinnovo di Raikkonen al futuro di Leclerc : ecco come potrebbe cambiare il destino della Ferrari senza Sergio : Louis Camilleri al posto di Sergio Marchionne in Ferrari, ecco come cambiano le scelte ai vertici della scuderia di Maranello con la sostituzione al vertice Notizie poco confortanti sono giunte ieri ...

Finisce l'era Marchionne : ecco chi è il nuovo Ad della Ferrari. I nomi dei manager in corsa per la guida di Fca : Convocazione oggi d'urgenza dei cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla subìta a inizio mese. Lo ...

F1 – Successo Ferrari a Silverstone - la Mercedes arranca : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Inghilterra : Sale a venti punti il vantaggio della Ferrari nella classifica Costruttori, fondamentale la vittoria di Vettel a Silverstone e il terzo posto di Raikkonen Grande vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel nel Gp di Gran Bretagna. Il tedesco della rossa si è imposto sul beniamino di casa Lewis Hamilton, secondo, ma autore di una grande gara dopo essere rimasto in fondo al gruppo dopo un contatto con la Ferrari di Raikkonen alla prima curva. ...

F1 - Villeneuve incorona la Ferrari a Silverstone : “ecco perché è favorita in gara rispetto alla Mercedes” : L’ex campione del mondo di Formula 1 ha analizzato i rapporti di forza in pista a Silverstone, considerando la Ferrari favorita sulla Mercedes In pole position c’è la Mercedes, ma è la Ferrari la scuderia favorita a vincere il Gran Premio di Silverstone. Un’analisi condivisa da Jacques Villeneuve, convinto che le ‘Rosse’ riusciranno a mettere sotto le Frecce d’Argento, vincendo in casa del nemico una ...

F1 - Lauda sorpreso dalla velocità delle due Ferrari : “ecco cosa mi spaventa in vista della gara” : Il presidente non esecutivo della Mercedes ha parlato della competitività delle due Ferrari, esprimendo preoccupazione in vista dell gara Lewis Hamilton è in pole position a Silverstone, ma Niki Lauda appare preoccupato. Il presidente non esecutivo della Mercedes non si fida delle due Ferrari, apparse velocissime nel corso delle qualifiche. Photo4 / LaPresse Una competitività che non lascia dormire sonni tranquilli a Lauda, che non ...

Clamorosa mossa della Juventus - coinvolta la Ferrari nell’acquisto di Ronaldo? Ecco tutta la verità : Secondo le indiscrezioni riportate dal ‘Sole 24 Ore’, la Juventus vorrebbe coinvolgere la Ferrari nell’acquisto di Cristiano Ronaldo La Juventus sta cercando di raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di Cristiano Ronaldo, l’obiettivo è quello di piazzare il colpo del secolo che permetterebbe ai bianconeri di tentare finalmente l’assalto alla Champions League. AFP PHOTO / Vasily MAXIMOV Secondo le ...

F1 - la Mercedes va arrosto - la Ferrari ne approfitta e la sorpassa : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Austria : Sfruttando il doppio ritiro della Mercedes, la Ferrari conquista la vetta della classifica Costruttori con dieci punti di vantaggio Non solo la classifica piloti, la Ferrari da questa sera comanda anche quella Costruttori. Il team di Maranello sfrutta il doppio ritiro della Mercedes in Austria e la sopravanza di dieci punti, salendo a 247 contro i 237 della scuderia di Brackley. Stabile al terzo posto la Red Bull, con la Renault che si ...

Marchionne : “Un SUV Ferrari ai Carabinieri? Ecco come la penso” [RENDERING] : Il CEO di FCA conferma la realizzazione di un SUV Ferrari e lascia intendere che in futuro potrebbe consegnarne uno o più esemplari ai Carabinieri In occasione della cerimonia di consegna della Jeep Wrangler all’arma dei Carabinieri da parte del Gruppo FCA, alcuni giornalisti hanno chiesto all’amministratore delegato, Sergio Marchionne, quando verrà consegnata una Ferrari alle Forze dell’Ordine italiane, proprio come accaduto con la ...