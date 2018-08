fanpage

: Fattori (M5S) contro lo slittamento dell'obbligo vaccinale: 'Da madre mi dissocio dai no-vax' - fanpage : Fattori (M5S) contro lo slittamento dell'obbligo vaccinale: 'Da madre mi dissocio dai no-vax' - nicola1691 : Milleproroghe, Fattori (M5s) in dissenso su vaccini. Invocò la riforma dello statuto e un ruolo per… - vincenzocacace4 : Milleproroghe, Fattori (M5s) in dissenso su vaccini. Invocò la riforma dello statuto e un ruolo per Casaleggio non… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Sin Aula al Senato per l'approvazione dellodel divieto di accesso alla scuola dell’infanzia per i bambini non vaccinati, contenuto nel decreto Milleproroghe.