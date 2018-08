Fascismo Fontana contro la legge Mancino | ma Di Maio frena

Fascismo - il ministro Fontana : «Abroghiamo la legge Mancino» : «Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antiFascismo il loro razzismo anti-italiano»....

Fascismo - Fontana : "Abroghiamo la legge Mancino" : Dopo aver negato a più riprese l'esistenza di un'emergenza razzismo in Italia - oggi sono state denunciate due diverse aggressioni - il governo di Giuseppe Conte sembra intenzionato a fare un altro passo verso la negazione del nostro passato non troppo remoto. O meglio, è un'idea del Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, che sconfina quelle che sono le sue competenze e sostiene la necessità di abrogare la legge ...

Fascismo - il ministro Fontana : 'Abroghiamo la legge Mancino : 'Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antiFascismo il loro razzismo anti-italiano'. Lo propone il ...

Fascismo : ministro Fontana - abolire legge Mancino : "Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antiFascismo il loro razzismo anti-italiano". Lo propone il ...

Fascismo - il ministro Fontana : «Abroghiamo la legge Mancino» : «Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antiFascismo il loro razzismo anti-italiano»....