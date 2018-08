Fascismo | Fontana | «Abroghiamo la legge Mancino» Salvini | non è priorità No di Di Maio

Fascismo - il ministro Fontana : 'Abolire la legge Mancino'. No da Conte e Di Maio : "In Italia", ha continuato il leader politico del M5s, "alcuni giornali stanno strumentalizzando alcuni casi di cronaca per coprire le vere emergenze del paese e tutta l'Italia lo ha capito ieri ...

Fascismo - Fontana : "Abroghiamo la legge Mancino". L'ira del PD e il no di Luigi Di Maio : 15.40 - A mettere un freno definitivo, o almeno si spera, alla preoccupante proposta avanzata stamattina dal ministro Fontana ci ha pensato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che era stato chiamato in causa dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.Via Facebook il premier ha sottolineato l'importanza delle leggi contro propaganda e incitamento a odio razziale in Italia e precisato che la legge Mancino non è mai stata in ...

Fascismo - Fontana : "Abroghiamo la legge Mancino" : Dopo aver negato a più riprese l'esistenza di un'emergenza razzismo in Italia - oggi sono state denunciate due diverse aggressioni - il governo di Giuseppe Conte sembra intenzionato a fare un altro passo verso la negazione del nostro passato non troppo remoto. O meglio, è un'idea del Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, che sconfina quelle che sono le sue competenze e sostiene la necessità di abrogare la legge ...

