Fargo | mafia e Chris Rock per la quarta stagione della serie tv FX

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ladisi farà: sarà ambientata negli anni '50, ci saranno immigrati italiani (la) e vedrànel ruolo di protagonista.L'annuncio ufficiale è arrivato da John Landgraf CEO di FX Networks and Productions, durante il panel del Television Critics Association. La terzasi è chiusa più di un anno fa senza alcuna notizia in merito ad un suo rinnovo. Noah Hawley, il creatore di questaantologica ispirata all'omonimo film dei fratelli Coen, aveva spiegato che al momento non aveva nè una storia nè il tempo visto anche il suo impegno con Legion sempre di FX. Ovviamente senza Noah Hawleynon sarebbe andata avanti.prosegui la letturaper latv FX pubblicato su TVBlog.it 03 agosto 2018 20:10.