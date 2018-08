Fargo | Chris Rock tra i protagonisti della quarta stagione!

Fargo - mafia e Chris Rock per la quarta stagione della serie tv FX : La quarta stagione di Fargo si farà: sarà ambientata negli anni '50, ci saranno immigrati italiani (la mafia) e vedrà Chris Rock nel ruolo di protagonista.L'annuncio ufficiale è arrivato da John Landgraf CEO di FX Networks and Productions, durante il panel del Television Critics Association. La terza stagione si è chiusa più di un anno fa senza alcuna notizia in merito ad un suo rinnovo. Noah Hawley, il creatore di questa serie antologica ...