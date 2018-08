Fantacalcio | Halilovic al Milan è un rischio troppo alto da correre

gazzetta

: Halilovic, il talento non basta E quanti punti interrogativi: - Mingaball : Halilovic, il talento non basta E quanti punti interrogativi: - DonnarummaFans : Halilovic, il talento non basta E quanti punti interrogativi -

(Di venerdì 3 agosto 2018) In Croazia si fa presto a dire fenomeno. In un paese dove i talenti spuntano come funghi, è facile puntare le antenne quando un ragazzino è particolarmente bravo con la palla tra i piedi. Alen ...