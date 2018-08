Fantacalcio | consigli per l' asta | da Fazio a Bonucci | i centrali con il vizio del gol

Fantacalcio 2018-2019 : consigli e guida all'asta : Negli ultimi anni il Fantacalcio sta vivendo una seconda giovinezza grazie al web. Ecco alcune dritte per costruire la squadra perfetta e sbaragliare la concorrenza: dai top player alle scommesse ...

Consigli Fantacalcio : da Cancelo a Srna - i difensori esterni da puntare : La Serie A 2018/19 sta per entrare nel vivo e nei prossimi giorni tantissimi appassionati di Fantacalcio [VIDEO] fisseranno la data dell'asta. E' il momento tanto atteso nel quale si potra' costruire la propria fantasquadra ingaggiando portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, oltre che i trequartisti. In questo fantasy game gli attaccanti sono quelli che fanno la differenza a suon di gol e dunque bonus, ma anche la scelta dei difensori ...

Fantacalcio 2018-2019 : quote asta e consigli per la squadra ideale. Possibili bonus e scommesse : CLICCA QUI PER LE QUOTAZIONI DEI GIOCATORI PER LE ASTE DEL Fantacalcio Avete già approntato la vostra rosa per la stagione del Fantacalcio che sta per iniziare? OA Sport vi propone alcuni consigli per scegliere al meglio i vostri uomini, indicandovi i calciatori dal sicuro rendimento in chiave bonus, le Possibili rivelazioni ed alcuni nomi in rapporto qualità/prezzo che possono fare al caso vostro. ATALANTA L’inizio ufficiale non è stato ...

Fantacalcio 2018/19 : difensori goleador e terzini per assist - consigli per l’asta : Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A [VIDEO] e, come ogni anno, ci si prepara al Fantacalcio. Molti sono i dubbi dei fantallenatori. Chi comprare? Quale giocatore mi garantira' bonus? Per quanto riguarda il reparto di difesa, ci sono alcune pedine top, che potrebbero regalare grosse soddisfazioni. Non solo terzini capaci di offrire assist, ma anche difensori centrali in grado di andare a segno come fossero attaccanti di medio-basso ...

Fantacalcio 2018-2019 : tutte le quotazioni e i prezzi dei giocatori. I consigli per l’asta e per allestire la squadra vincente : Sale la febbre per il Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in parallelo alla prossima Serie A. Siamo nel pieno dell’estate, questo è il tempo di aste tra amici e fantagiocatori che devono allestire le proprie formazioni: la corsa verso i migliori giocatori è entrata nel vivo, tutti vogliono accaparrarsi i fenomeni in circolazione nel nostro campionato, magari anche spendendo pochi magic milioni (250 a disposizione). Bisogna ...

Fantacalcio Serie A : da Boateng a Ciano - i consigli sui trequartisti : Si avvicina per molti appassionati il momento dell'asta del Fantacalcio di Serie A [VIDEO]ed è dunque il momento di iniziare ad appuntare anche i trequartisti da inserire come potenziali obiettivi per la vostra squadra. Calciatori che spesso portano in dote non solo buoni voti, ma anche tanti bonus tra gol e assist. Chi prendere? Proviamo a fare qualche nome evitando i big delle squadre che punteranno allo scudetto. I consigli sui ...

Centrocampisti Fantacalcio serie A : da Stulac a Pasalic - i consigli per l'asta : Sta per cominciare il mese di agosto, il mese in cui iniziera' il nuovo campionato di serie A. Per gli appassionati di Fantacalcio [VIDEO] è arrivato il momento di appuntare i possibili acquisti in vista dell'asta. Tra i giocatori che più fanno la differenza con i loro bonus, tra assist e gol, ci sono indubbiamente i Centrocampisti. Non si possono però puntare soltanto i top player, per completare la rosa bisogna andare a cercare anche mediani ...

Consigli Fantacalcio : Milinkovic - Nainggolan e altri centrocampisti con il fiuto del gol : Sta per arrivare il mese di agosto, quello in cui partira' il prossimo campionato di Serie A e con esso anche il Fantacalcio. Questo fantasy game anno dopo anno fa appassionare migliaia di italiani. E anche quest'estate saranno tanti, giovani e meno giovani, a cimentarsi con gli acquisti all'asta per formare la propria squadra dei sogni. Proprio per chi si appresta per la prima volta a giocare al Fantacalcio [VIDEO] è bene dare degli utili ...

Consigli asta Fantacalcio : da Chiesa a Dybala - 12 trequartisti da scegliere : Non solo soltanto gli attaccanti a fare la differenza al Fantacalcio [VIDEO]. Durante l'asta del fantasy game per la Serie A 2018-19 saranno molto gettonati i trequartisti, sia quelli che sono prettamente il trait d'union tra la mediana e l'attacco e sia quelli che hanno un ruolo invece nettamente più offensivo, magari come esterni. Tanti nomi sicuramente stuzzicano la fantasia di chi si appresta ad appuntare gli obiettivi in vista dell'asta ...

Fantacalcio : da Szczesny a Meret - i consigli sui portieri da prendere all'asta : É tempo di dare i primi consigli in vista della prossima asta del Fantacalcio [VIDEO]. Quest'anno il campionato di Serie A iniziera' il 19 agosto e sono gia' arrivati nel corso di questo calciomercato tanti nuovi giocatori. Uno su tutti Cristiano Ronaldo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che il nuovo numero sette della Juventus sara' uno dei giocatori più richiesti in questo fantasy game. Per costruire una squadra competitiva bisogna però iniziare ...

