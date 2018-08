Fanno sesso in parco pubblico in pieno giorno | carabinieri filmano scena e denunciano

'Cosa fanno quei due signori?'. Marito e moglie non resistono e Fanno sesso davanti a tutti : Ma anche quello in cui milioni di coppie sparse per il mondo non vedono l'ora di lasciarsi andare a qualche ora di sana passione, alle volte senza stare troppo a badare al luogo e al momento, ...

“Cosa fanno quei due signori?”. Marito e moglie non resistono e Fanno sesso davanti a tutti : L’estate è per definizione il periodo dell’anno dedicato alle vacanze, allo svago, alle serate con gli amici e ai tuffi in mare o in piscina. Ma anche quello in cui milioni di coppie sparse per il mondo non vedono l’ora di lasciarsi andare a qualche ora di sana passione, alle volte senza stare troppo a badare al luogo e al momento, assecondando semplicemente i loro impulsi. Occhio però, come sempre, a non esagerare, e il ...

A volte i corvi Fanno sesso con i morti : I casi di necrofilia sono stati scoperti per caso da una ricercatrice, che ha provato a capirne le cause con risultati sorprendenti The post A volte i corvi fanno sesso con i morti appeared first on Il Post.

Alcune volte i corvi Fanno sesso con i corvi morti : L' Atlantic ha pubblicato un articolo che illustra le abitudini necrofile dei corvi. Un argomento alquanto insolito e anche un po' disgustoso, ma che per il bene della scienza è senz'altro importante approfondire. La scoperta è in realtà abbastanza recente e risale al 2015: a farla è stata la ricercatrice Kaeli Swift, che studia il comportamento degli uccelli presso ...

Fanno sesso a tre con il figlio undicenne : “Volevamo smettesse di essere gay” : Il padre e la matrigna del ragazzo sono stati condannati rispettivamente a 6 e 9 anni di carcere. I due l’hanno costretto ad assistere a diversi rapporti sessuali e in molti casi l'hanno indotto a prenderne parte. L'obiettivo dei genitori era quello di dimostrare al bimbo che non fosse omosessuale.Continua a leggere