huffingtonpost

: 'Fan Bingbing è scomparsa'. L'ombra di un'inchiesta per evasione fiscale preoccupa i fan dell'attrice di X-Men - HuffPostItalia : 'Fan Bingbing è scomparsa'. L'ombra di un'inchiesta per evasione fiscale preoccupa i fan dell'attrice di X-Men - ChinaFriendly : Secondo il corrispondente del Corriere della Sera, Fan Bingbing, la più amata attrice cinese (62 milioni di followe… - 3cinematographe : #FanBingbing: i fan preoccupati per l'assenza dai social della star di #XMen -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il mistero delladella bellissima attrice di X-Men, Fan, sta mettendo in allarme milioni di fan. L'attrice, nel tempo, è diventata la migliore star del cinema cinese. Anche ad Hollywood si sono accorti di lei, coinvolgendola in numerosi festival e nella puntata "Giorni di un futuro passato" della saga X-Men. Ma il successo di Fan è anche dovuto al ruolo che è riuscita a conquistarsi sui social come testimonial di prodotti di moda e di cosmetici.Come riporta il Corriere della Sera, da settimane l'attrice èdalla scena:L'attrice non compare in pubblico dal primo luglio, quando visitò un ospedale pediatrico per sollecitare donazioni a favore dei bambini ricoverati. Silenzio da diverse settimane anche sul suo account di Sina Weibo, il social network dove Fan ha 62 milioni di follower: ultimo post il 2 giugno, per propagandare ...