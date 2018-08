Fake news e guerre fasulle | la fantascienza aveva già previsto tutto

Il senatore Warner contro le Fake news : Non è ancora una controrivoluzione digitale, ma finalmente a Washington si muove qualcosa per provare a fermare gli attacchi via social media alle società democratiche occidentali. Il vicepresidente della Commissione intelligence del Senato americano, Mark Warner, ha preparato un «White paper» con una ventina di proposte legislative per aiutare le ...

In Russia “fabbrica” di Fake news per favorire M5s e Lega/ Ultime notizie : Russiagate - anche file in italiano : Scoperti migliaia di account falsi che risalgono a una agenzia russa che avrebbero diffuso fake news per influenzare il voto a favore di Lega e M5S ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:08:00 GMT)

Musei - l’abolizione delle domeniche gratis è una Fake news. Bonisoli vuole far decidere i direttori : Basta Musei gratis la prima domenica del mese? La proposta del nostro ministro Alberto Bonisoli ha sollevato molte polemiche. C’era da aspettarselo. Si tratta di una fake news, dato che il ministro non parla di abolizione delle domeniche gratis, ma vuole che siano i direttori a decidere quando promuovere giornate a ingresso libero. Anzi, l’idea del governo di cui faccio parte è aumentare le giornate gratis, ma con l’obiettivo di sostenere ...

I dati smontano la Fake news "razzismo" : oggi meno stranieri aggrediti : Forse è davvero il caso di guardare ai dati . La matematica, dicono i saggi, non è un'opinione. Quindi per commentare i fatti è sempre meglio partire dai numeri. Da qualche giorno i media italiani, ...

Oltre le Fake news : Milano. Quando, nel febbraio del 2017, la commissione bipartisan su Digitale, Cultura, Media e Sport (Dcms) del Parlamento inglese ha iniziato la sua inchiesta sulle fake news non sapeva che si sarebbe ritrovata a mandare in scena un processo sugli ingranaggi della democrazia, e sul suo futuro. “A o

Tutte le Fake news di Marcello Foa : Marcello Foa rimane in bilico per la presidenza della Rai. Oggi è arrivato il via libera a maggioranza del Consiglio di amministrazione (4 favorevoli, Rita Borioni, consigliera di area Pd, contraria e Riccardo Laganà, consigliere eletto dai dipendenti di Viale Mazzini, astenuto). Ma lo “scontro fina

Il Regno Unito contro Facebook e social : chi è responsabile delle Fake news? - : Facebook è responsabile della disinformazione diffusa via social, tanto quanto chi realizza le fake news '. Questa la conclusione cui è giunta la Commissione DCMS , Digital, Culture, Media and Sport, chiamata da governo del Regno Unito a esprimersi sul ruolo dei social network su casi recenti di manipolazione informativa. Editore o social network? Dopo 18 mesi d'indagini , 61 testimoni ...

Meeting di Rimini - per i 50 anni di Avvenire una tavola rotonda dedicata a Fake news e giornalismo di pace : Nell'ambito del Meeting di Rimini, il prossimo 25 agosto, in occasione dei 50 anni del quotidiano Avvenire, il direttore di Fanpage.it, Francesco Piccinini, parteciperà alla tavola rotonda "Notizie false e giornalismo di pace" insieme ai direttori Marco Tarquinio, Lucia Annunziata, Lucio Brunelli e Alessandro Banfi.Continua a leggere

Alex Jones - Facebook e YouTube bloccano re delle Fake news/ Al via la battaglia contro razzismo e complottismo : Diffusione di video incitanti all'odio razziale e politico: il fondatore del sito InfoWars Alex Jones è stato bloccato per un mese sia da YouTube che da Facebook, ecco perché(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 12:10:00 GMT)

Mentana : “Fake news? In 27 anni da direttore nessuno mi ha mai detto ‘parla male di quello o di quell’altro'” : “Conosco come funziona il sistema dell’informazione. Io credo a tutto, meno che le fake news siano il prodotto del pagamento di un giornalista”. Così Enrico Mentana, direttore del Tg La7, ospite della quarta tappa di Rousseau City Lab, a Cesenatico, intervistato da Davide Casaleggio. “In 27 anni da direttore nessuno mi ha mai detto ‘parla male di quello o di quell’altro’. Lo posso ...

"Il Parlamento si evolverà - la democrazia digitale andrà avanti. Le Fake news le leggo sulla carta" : La 'casa' è un grande gonfiabile bianco a forma di mouse. Dentro al Rousseau City Lab, montato a Cesenatico davanti alla 'colonia' Agip - affacciata proprio sulla spiaggia - ad accogliere gli ospiti è Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati e presidente e fondatore dell'Associazione Rousseau, il cui compito primario è promuovere lo sviluppo della democrazia digitale e sviluppare l'omonima piattaforma di ...

Fake news : Casaleggio - le leggo sui giornali di carta : "Io le Fake news le leggo sempre più spesso sui giornali e sui quotidiani di carta, quindi è un punto di vista quello che mi pone": così Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau, ha replicato a chi gli chiedeva, a margine della 4^ tappa del tour City lab di Rousseau sulla nuova informazione, se l'informazione sempre più sulla rete non rischia di far ...

Marcello Foa tra complottismo e Fake news : Ecco il candidato per la Rai : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha proposto Fabrizio Salini come amministratore delegato e il giornalista Marcello Foa come presidente. Anche se non è detta l'ultima parola. Per essere ...

Renzi : guida Rai a chi rilancia Fake news : ANSA, - ROMA, 27 LUG - Matteo Renzi torna a parlare dell'Airbus di Stato e attacca i nuovi vertici della Rai, con un'apparente allusione al neo presidente in pectore Marcello Foa. ""Renzi non ha usato ...