F1 | trapianto di polmoni per Niki Lauda | è grave

Niki Lauda - una vita passata a correre più veloce della morte : dall’incidente al Nürburgring al trapianto di polmoni : Niki Lauda ricoverato in condizioni gravi dopo un trapianto di polmoni: l’ex pilota Ferrari alla ricerca dell’ennesima impresa nel testa a testa con la morte che ha accompagnato tutta la sua vita In queste ore Niki Lauda sta lottando fra la vita e la morte. L’ex pilota della Ferrari si trova ricoverato all’ospedale di Akh in condizioni gravissime, dopo un trapianto di polmoni. L’età avanzata (69 anni compiuti ...

trapianto ai polmoni per Niki Lauda : le sue condizioni sono gravissime : condizioni critiche per il tre volte campione del mondo di Formula 1, ed ex ferrarista, Niki Lauda che si trova ricoverato in all’ospedale viennese Akh, dove è stato sottoposto ad un Trapianto di polmone per una seria malattia. E’ quanto ha reso noto stasera la Akh, la clinica universitaria di Vienna. Il 69enne, fondatore della compagnia aerea Niki e attuale presidente onorario della scuderia Mercedes, ha già alle spalle un Trapianto ...

