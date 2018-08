F1 – Ricciardo alla Renault | sui social il benvenuto di Hulkenberg FOTO

Ricciardo divorzia dalla Red Bull e passa alla Renault : In un comunicato stampa il team Renault Sport F1 conferma che Ricciardo affiancherà Nico Hulkenberg nel …

Formula 1 - Ricciardo lascerà la Red Bull alla fine del 2018. Futuro in Renault : Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull a fine stagione. Una decisione a sorpresa, comunicata dallo stesso pilota australiano alla scuderia austriaca e resa nota poi con un comunicato ufficiale. "...

Ricciardo lascia la Red Bull - andrà alla Renault : Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull a fine stagione. A dare la notizia lo stesso team di Formula 1, informato dal pilota australiano. 'Rispettiamo pienamente la decisione di Daniel di lasciare l'...

Ricciardo lascia la Red Bull : va alla Renault dal 2019/ F1 - ultime notizie : "Sono pronto per una nuova sfida" : Ricciardo lascia Red Bull: va alla Renault dal 2019. "Sono pronto per una nuova sfida". Formula 1, le ultime notizie sul pilota.

Ricciardo lascia la Red Bull : va alla Renault dal 2019/ F1 - ultime notizie : “Sono pronto per una nuova sfida” : Ricciardo lascia la Red Bull: alla Renault dal 2019. Svolta in Formula 1,: “Sono pronto per una nuova sfida”, ha dichiarato il pilota australiano. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Formula 1 - Ricciardo lascerà la Red Bull alla fine del 2018 : Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull a fine stagione. Una decisione a sorpresa, comunicata dallo stesso pilota australiano alla scuderia austriaca e resa nota poi con un comunicato ufficiale. "...

F1 - pazza idea di Ricciardo : “felice del passo gara - magari domenica rimonto dalla ventesima alla prima posizione” : Lavoro prevalentemente incentrato sul long run per Daniel Ricciardo nelle FP2, l’australiano focalizzato già sulla gara di domenica vista la penalità in qualifica Max Verstappen realizza il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Germania. L’olandese della Red Bull gira in 1’13″085 precedendo le due Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse Quarto e ...

F1 – Ricciardo ci ha preso gusto : Daniel canta davanti alla folla a Silverstone [VIDEO] : Daniel Ricciardo in versione cantante a Silverstone: l’australiano della Red Bull autore di una divertentissima performance Quinto posto, ieri, al Gp di Gran Bretagna, per Daniel Ricciardo. La Red Bull non può essere troppo soddisfatta dei risultati ottenuti in gara, considerando anche il ritiro di Verstappen sul finale. Il team di Milton Keynes riesce sempre a sorridere e far festa, soprattutto quando bisogna far divertire i fan: lo ...

F1 – Definito il futuro di Ricciardo - l’australiano resta alla Red Bull : decisivo un incontro con Helmut Marko : In seguito ad un incontro andato in scena nella giornata di ieri, Ricciardo ha deciso di rinnovare il contratto con la Red Bull Il futuro di Daniel Ricciardo sarà alla Red Bull, decisivo un incontro tra il pilota australiano ed Helmut Marko avvenuto ieri in Austria. Essendo chiuse le strade che conducono a Ferrari e Mercedes, il driver di Perth non ha altra soluzione che firmare il rinnovo con la scuderia austriaca che, a sua volta, si ...

F1 - Ricciardo parla del titolo : 'ancora fuori dalla lotta - ma non è impossibile' Video : Lewis Hamilton al comando con 110 punti, Sebastian Vettel secondo a quota 96 e, sul gradino più basso del podio, Daniel Ricciardo con i suoi 72 punti. Questa è la classifica del mondiale piloti dopo 6 Gran Premi, e soprattutto dopo la vittoria sofferta del pilota australiano della Red Bull davanti al campione tedesco della Ferrari, a causa di un guasto al MGU-K della sua vettura che ne ha compromesso le prestazioni. Attualmente, il driver di ...

Ricciardo - un italiano mancato che vince alla Schumacher : Benny Casadei Lucchi nostro inviato a Monte Carlo È un viaggio di papà, partito bambino a sette anni da Ficarra, in provincia di Messina, e diretto a Perth, in provincia di un altro mondo, Australia, canguri e speranze per tutti, a trasformare un Daniele in un Daniel e a lasciarci ancora senza un pilota italiano in F1 per cui tifare, perdipiù vincente. Colpa di papà e mamma, ...