F1 | Red Bull | Ricciardo lascerà il team

Formula 1 - Ricciardo lascia la Red Bull a fine stagione : Daniel Ricciardo ha deciso di lasciare la Red Bull Racing al termine di questa stagione. Lo ha confermato il team di Milton Keynes con un comunicato stampa. Secondo le ultime indiscrezioni, il pilota australiano avrebbe firmato per la Renault, ma manca ancora lufficialità.La separazione dopo 10 anni. Daniel Ricciardo è entrato nel programma giovani piloti della Red Bull nel 2008. Questo gli ha spianato la strada per arrivare in Formula 1, dove ...

F1 - Mondiale 2018 : CLAMOROSO! Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull al termine di questa stagione : Le vacanze estive della Formula Uno sono squassate da una notizia che sarebbe riduttivo definire “bomba”: Daniel Ricciardo lascia la Red Bull! Un colpo di scena clamoroso che spazza via tutte le previsioni fatte in queste settimane. Da entrambe le parti sembrava che tutto fosse pronto per il prolungamento del contratto, ma il fatto che il cosiddetto nero su bianco non venisse formalizzato, lasciava ancora qualche dubbio. Tutto, ...

Red Bull Air Race – Dario Costa volteggia sui ponti veneziani : Il primo pilota italiano nella Red Bull Air Race, Dario Costa, ha aggiunto un nuovo momento saliente alla sua carriera grazie alla recente opportunità di sorvolare Venezia, città famosa in tutto il mondo per i suoi canali Dario Costa, pilota di grande esperienza e debuttante nella seconda categoria competitiva della Red Bull Air Race di questa stagione, ha sorvolato con il suo aereo da competizione Edge 540 V2- il meraviglioso paesaggio ...

F1 Red Bull - Ricciardo : «Il contratto arriverà a Spa» : ROMA - Uno dei temi dell'estate nel paddock della Formula 1 è sicuramente il contratto di Daniel Ricciardo. L'australiano sembra ormai destinato a rinnovare l'accordo con la Red Bull che è in scadenza ...

F1 - analisi Test Ungheria 2018 : la Ferrari vola sul giro secco - Red Bull e Toro Rosso pensano all’affidabilità - Mercedes prova le nuove ali : Si è conclusa la prima giornata dei Test riservati alla Formula Uno sul tracciato di Budapest. Otto ore che ci hanno consegnato un Antonio Giovinazzi (Ferrar) sugli scudi e tanti altri spunti, anche in ottica futura. Diverse scuderie hanno provato novità in vista della conclusione della stagione, altre addirittura hanno iniziato a lavorare pensando al 2019. 1:15.648. Antonio Giovinazzi ha sfruttato le gomme HyperSoft ed è andato a far segnare il ...

Red Bull Cliff World Series - i tuffi da 27 metri fanno tappa tra le Alpi svizzere [GALLERY] : tuffi da 27 metri tra le Alpi svizzere, la Red Bull Cliff Diving World Series al giro di boa Domenica 5 agosto la quarta tappa del campionato 2018 va in scena a Sisikon: l’americano LoBue punta alla terza vittoria consecutiva. Prima volta in Svizzera per l’italiano Alessandro De Rose e per la categoria femminile Formaggio, cioccolata e… Cliff Diving! Sono questi gli ingredienti della quarta tappa della stagione 2018 della Red Bull Cliff ...

F1 Red Bull - Verstappen : «Questa situazione è davvero inaccettabile» : TORINO - Il ritiro di Verstappen dopo pochi giri non è stato preso bene in casa Red Bull, né dal pilota, né dal team principal Christian Horner. L'olandese ha criticato duramente il motore Renault: ' ...

La vera storia della Red Bull : storia di un jet lag curato prodigiosamente Se oggi la Red Bull abita gli scaffali dei supermercati di mezzo mondo il merito è di un imprenditore austriaco di dentifrici, Dietrich Mateschitz, che nel ...

F1 – Ritiro Verstappen : Horner furioso - ecco i motivi del problema alla monoposto Red Bull : Christian Horner furioso per i motivi del Ritiro di Max Verstappen dal Gp d’Ungheria Gp d’Ungheria amaro in casa Red Bull: Max Verstappen è stato costretto al Ritiro dopo solo 6 giri della gara ungherese. Un improvviso calo di potenza ha impedito all’olandese di proseguire la sua corsa: monoposto fuori pista e amaro rientro ai box per Verstappen. Christian Horner è furioso: la Red Bull ha fatto sapere che il problema di ...

F1 – Disastro Red Bull : Verstappen costretto al ritiro al Gp d’Ungheria : Periodo nero in casa Red Bull: Max Verstappen costretto al ritiro dopo pochi giri dal via del Gp d’Ungheria Inizia con una brutta batosta, il Gp d’Ungheria, per il Team Red Bull: Max Verstappen è stato costretto a ritirarsi dopo soli 6 giri dal via della gara ungherese. Improvviso calo di potenza per l’olandese della Red Bull, che ha dovuto quindi accostare e portare la sua monoposto fuori pista, per tornare amaramente ai ...