F1 | niente rinnovo | Ricciardo lascerà la Red Bull a fine stagione

Messico - si separano le strade con il ct Osorio : niente accordo per il rinnovo di contratto : Il ct colombiano lascia la Nazionale messicana dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto Juan Carlos Osorio non è più il commissario tecnico del Messico. Lo ha annunciato la Federcalcio ‘Tricolor’. Non è stato trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il 56enne allenatore colombiano che ha guidato il Messico agli ottavi di finale ai recenti mondiali di Russia 2018. (ADNKRONOS)L'articolo ...