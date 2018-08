F1 – Lauda ricoverato | il messaggio di Toto Wolff | “sono sicuro che presto dirà a

Niki Lauda è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni : Il tre volte campione del mondo, ex ferrarista, è in condizioni critiche. E' stato sottoposto ad un trapianto di polmone per...

Niki Lauda è stato sottoposto a un trapianto di polmone all’ospedale di Vienna - dov’è ricoverato : Niki Lauda, ex pilota austriaco che ha vinto tre Mondiali di Formula 1, è stato sottoposto a un trapianto di polmone nell’ospedale di Vienna. L’ospedale ha fatto sapere che soffriva di «una grave malattia ai polmoni» e che «il trapianto The post Niki Lauda è stato sottoposto a un trapianto di polmone all’ospedale di Vienna, dov’è ricoverato appeared first on Il Post.

