F1 – E’ ufficiale! Ricciardo lascia la Red Bull | ecco il suo prossimo team

sportfair

: #UltimOra ?? Daniel #Ricciardo passa alla #Renault ?? Ufficiale l’accordo per le stagioni 2019-2020 ? #SkyMotori - SkySportF1 : #UltimOra ?? Daniel #Ricciardo passa alla #Renault ?? Ufficiale l’accordo per le stagioni 2019-2020 ? #SkyMotori - Sport_Mediaset : F1, ufficiale: #Ricciardo lascerà la #RedBull a fine stagione - - TheGiovi : Ufficiale: Red Bull annuncia l’addio di Ricciardo -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Danieldice addio alla Red: l’australiano cambiaa fine stagione Daniellascerà la Redalla fine di questa stagione di Formula 1. Ad annunciare il divorzio è ilanglo-austriaco in un comunicato. “Rispettiamo la decisione di Daniel e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. Ringraziamo Daniel per la sua dedizione e per il ruolo che ha avuto da quando è entrato a far parte delnel 2014.“Continueremo ora a valutare le numerose opzioni a nostra disposizione prima di decidere quale pilota affiancherà Max Verstappen per la stagione 2019. Nel frattempo, mancano ancora 9 gare nel 2018 e siamo concentrati a dare il massimo delle possibilità a Max e Daniel per il resto della stagione“, ha dichiarato ilprincipal della Red, Chris Horner. Contestualmente, la Renault ha ufficializzato l’ingaggio di ...